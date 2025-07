Un gol un albero: l’iniziativa del San Severo Calcio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]



Il San Severo Calcio lancia la sua prima campagna sociale della stagione 2025–2026

Il San Severo Calcio 1922 apre la nuova stagione con un progetto che unisce sport, ambiente e comunità. Nasce “Un gol, un albero”, iniziativa che prevede la piantumazione di un albero per ogni rete segnata dalla prima squadra nel corso del campionato 2025–2026.

Un gesto semplice ma carico di significato, che intende lasciare un segno duraturo sul territorio, restituendo ossigeno, bellezza e speranza alla città di San Severo. Ogni albero sarà curato dal club, che si impegna direttamente nella manutenzione e nell’irrigazione, come segno concreto di responsabilità verso l’ambiente e le nuove generazioni. La prima cerimonia di piantumazione si terrà venerdì 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, coinvolgendo istituzioni, scuole, associazioni e tifosi.

“Crediamo che il calcio possa essere molto più di un gioco. Può diventare uno strumento di educazione civica, rispetto e rinascita. Con ‘Un gol, un albero’ vogliamo trasformare ogni azione sportiva in un seme di futuro per San Severo. Un’azione concreta per il verde urbano, ma anche un simbolo del nostro impegno verso una società più consapevole, solidale e sostenibile. Questo progetto rappresenta il nostro modo di restituire alla città ciò che ci dà ogni domenica: passione, orgoglio e appartenenza.”

La campagna “Un gol, un albero” si inserisce nel più ampio percorso di responsabilità sociale che il San Severo Calcio intende portare avanti nel segno della partecipazione e dell’amore per il territorio