San Severo: prima ricostruzione degli inquirenti sulla esplosione di colpi d’arma da fuoco nei confronti di una donna, ad opera del marito 59enne che si sarebbe suicidato

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, prima delle 11.00 di questa mattina, nei pressi di un supermercato di via Salvemini di San Severo, un 59enne avrebbe esploso colpi di pistola all’indirizzo di una 56enne (con cui era in fase di separazione), trasportata in gravi condizioni in ospedale, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata, in pericolo di vita.

L’uomo, che si sarebbe suicidato poco dopo all’interno della propria autovettura, era sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla donna con controllo elettronico.

La vittima, contattata dai Carabinieri per l’attivazione dell’allarme, aveva riferito di avere incrociato suo marito al supermercato e di averlo visto uscire, senza che il suo dispositivo si fosse attivato.

Una pattuglia dell’Arma, inviata comunque sul posto, è intervenuta all’atto dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco, pochi attimi prima che l’uomo, dopo essersi allontanato repentinamente in auto, a poca distanza si sarebbe tolto la vita con la stessa arma all’interno dell’abitacolo