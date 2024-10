Dramma San Severo, la coppia era separata da tempo ed aveva cinque figli

Si chiamava Mario Furio, ex guardia giurata, l’uomo che questa mattina ha sparato in un parcheggio di un supermercato verso l’ex moglie, prima di togliersi la vita, poco dopo, dopo essersi allontanato in auto.

La coppia, secondo quanto si apprende, era separata da tempo ed aveva 5 figli.

Furio, secondo alcune notizie di stampa, portava il raccialetto elettronico per un precedente tentativo di soffocamento nei confronti della donna, ora in ospedale e in gravissime condizioni.