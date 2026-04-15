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I piccoli del “San Severo Calcio 1922” in campo in Serie A mano nella mano con i campioni di Sassuolo e Como, venerdì alle ore 18:30

San Severo si prepara a vivere un momento di grande emozione e orgoglio. Venerdì alle ore 18:30, in occasione della gara tra Sassuolo e Como, i bambini del San Severo Calcio 1922 saranno protagonisti di un’esperienza indimenticabile: accompagneranno in campo i calciatori di Serie A, vivendo da vicino l’atmosfera del grande calcio.

Un sogno che diventa realtà per i giovani atleti della scuola calcio, che potranno calcare un palcoscenico prestigioso e condividere un momento unico accanto ai professionisti, portando con orgoglio i colori della propria città. L’iniziativa è il frutto della collaborazione e dell’affiliazione con il Sassuolo, società da sempre attenta alla crescita e alla valorizzazione dei settori giovanili. L’entusiasmo è palpabile tra i piccoli calciatori e le loro famiglie: per molti sarà la prima esperienza di questo tipo, destinata a restare impressa nella memoria come uno dei momenti più belli del loro percorso sportivo.

Le emozioni continueranno anche nella giornata di sabato mattina, quando è in programma un triangolare che vedrà protagonisti i giovani del Sassuolo, i bambini del San Severo Calcio 1922 e un’altra squadra ospite. Un appuntamento all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori autentici del calcio.

“È un momento di grande emozione e orgoglio per tutta la nostra società – ha dichiarato il Vicepresidente Michele Pistillo – ” Vedere i nostri bambini accompagnare in campo i calciatori di Serie A è qualcosa di emozionante ed è il risultato di un lavoro serio e costante. Voglio rivolgere i miei più sinceri complimenti a tutti i tecnici e lo staff della scuola calcio, che ogni giorno, con passione e competenza, contribuiscono alla crescita sportiva ed educativa dei nostri giovani atleti. Queste esperienze rappresentano un tassello fondamentale nel loro percorso, non solo calcistico ma anche umano.”

Il San Severo Calcio 1922 conferma così il proprio impegno nella formazione sportiva ed educativa dei più giovani, offrendo opportunità che vanno ben oltre il semplice gioco del calcio.

Ufficio Stampa

San Severo Calcio 1922