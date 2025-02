[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Del Vecchio (FP CGIL): “continuano i danneggiamenti e furti di auto di Infermieri, Medici e OSS dell’ospedale di San Severo, mentre si attende l’apertura del garage sotterraneo. Inoltre lamentele per i trasporti intra ed extra-ospedalieri impropri e senza tutele”.

Continuano furti e danneggiamenti auto dei dipendenti della Masselli-Mascia di San Severo. Quando aprirà parcheggio sotterraneo?

Negli ultimi mesi, l’Ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo è stato teatro di numerosi episodi di furto e danneggiamento ai danni delle auto di medici, infermieri, operatori socio-sanitari (OSS), professionisti sanitari, ostetriche, fisioterapisti, personale amministrativo, tecnici e utenti. Questi atti vandalici si verificano principalmente durante i turni notturni, creando un clima di insicurezza tra il personale ospedaliero. E’ quanto dichiara Angelo Riky Del Vecchio, infermiere magistrale ed esponente della FP CGIL, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei colleghi.

“Un caso emblematico riguarda un’operatrice socio-sanitaria che, dopo un turno notturno particolarmente impegnativo, ha trovato la sua auto gravemente danneggiata nel parcheggio dell’ospedale. La vettura presentava portiere deformate, graffi e segni di scasso, nonostante fosse praticamente nuova. Questo episodio ha aggiunto ulteriore stress a una professionista già provata dalle difficoltà lavorative” – spiega Del Vecchio.

La situazione è resa ancora più critica dalla mancata apertura del parcheggio sotterraneo custodito dell’ospedale, inizialmente destinato ai dipendenti ma ancora non fruibile. Questa struttura potrebbe offrire una soluzione sicura per il parcheggio dei veicoli del personale, riducendo il rischio di furti e atti vandalici. Tuttavia, nonostante le promesse delle autorità competenti, i tempi per l’apertura del parcheggio restano incerti.

“Le forze dell’ordine sono a conoscenza del problema, ma le risorse limitate e la diffusione del fenomeno rendono difficile un controllo efficace. Nel frattempo, il personale ospedaliero continua a lavorare in un clima di crescente preoccupazione, auspicando interventi concreti per garantire la sicurezza dei propri veicoli durante le ore di servizio” – chiosa l’esponente della FP CGIL.

Trasporti intra ed extra-ospedalieri: operatore giusto per giusto paziente.

“La ASL di Foggia ha recentemente adottato una nuova procedura per prevenire eventi avversi durante i trasporti intraospedalieri secondari. Questa iniziativa, formalizzata con la Delibera del Direttore Generale n. 857 del 28 maggio 2024, mira a garantire la sicurezza dei pazienti durante i trasferimenti all’interno delle strutture ospedaliere.

La procedura si basa sulla Raccomandazione n. 11 del Ministero della Salute, che evidenzia l’importanza di prevenire decessi o gravi danni derivanti da malfunzionamenti nei sistemi di trasporto intraospedaliero ed extraospedaliero. Un aspetto chiave della nuova procedura è la classificazione del rischio dei pazienti secondo il sistema di Eherenwerth, che determina il personale più idoneo per ogni trasporto, coinvolgendo infermieri e operatori socio-sanitari (OSS) delle unità operative di riferimento” – spiega Del Vecchio.

“Tuttavia, l’implementazione di questa procedura ha evidenziato alcune criticità. In particolare, l’assenza temporanea di personale dedicato ai trasporti può aumentare il carico di lavoro per gli operatori rimasti nelle unità operative o, in alcuni casi, lasciare le stesse sguarnite di figure essenziali, come gli OSS, soprattutto in reparti con un solo operatore per turno” – aggiunge l’esponente della FP CGIL.

“Per affrontare queste sfide, le Direzioni Mediche di Presidio hanno istituito un servizio di pronta disponibilità per i trasporti secondari. Tuttavia, questo servizio non è uniformemente regolamentato tra i vari presidi della ASL Foggia (San Severo, Manfredonia, Cerignola ad esempio) e spesso non include la figura dell’OSS. Per garantire un’applicazione coerente ed efficace della procedura e assicurare sia la sicurezza durante i trasporti che un’adeguata copertura del personale nelle unità operative, sarebbe auspicabile che le Direzioni Mediche formalizzassero un servizio di pronta disponibilità che includa sia infermieri che OSS. Questa misura contribuirebbe a uniformare le modalità operative nei diversi presidi ospedalieri e a migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti durante i trasferimenti intraospedalieri” – conclude Del Vecchio.