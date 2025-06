[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Foggia- Presidio Ospedaliero “Masselli-Mascia” di San Severo. Misure urgenti per garantire condizioni microclimatiche adeguate e iter di gara per il rifacimento degli impianti di condizionamento

ASL Foggia sta affrontando con il massimo impegno e tempestività i disservizi legati al malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo. In seguito alle segnalazioni ricevute, l’Azienda ha immediatamente adottato misure urgenti per garantire la continuità e l’efficienza del sistema, a tutela della sicurezza e del benessere di pazienti e operatori sanitari.

Tecnici della ditta di manutenzione e di Sanitaservice sono al lavoro, già dalla scorsa settimana, per ripristinare nel più breve tempo possibile condizioni microclimatiche adeguate. Priorità è stata data al blocco operatorio e all’Unità di Terapia Intensiva e Rianimazione, reparti in cui è fondamentale mantenere standard ambientali ottimali.

Il problema, secondo quanto accertato dai tecnici, è riconducibile all’elevata obsolescenza dei gruppi frigo, non più in produzione e ormai al termine del loro ciclo operativo. Già nei mesi scorsi, era stata inoltrata alla casa madre, richiesta per la fornitura di componenti di ricambio.

Parallelamente, gli uffici tecnici di ASL Foggia hanno già avviato l’iter per la pubblicazione della gara relativa al rifacimento dell’intero impianto di climatizzazione. Il progetto, che rientra nell’ambito dell’adeguamento del numero dei posti letto del Presidio Ospedaliero di San Severo, sarà finanziato con fondi ex Articolo 20 della Legge Finanziaria 67/88 per l’edilizia sanitaria.