Trasporti, Gatta (Fdi): dal Mit milioni per la Lucera-San Severo

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TRASPORTI, GATTA (FDI): DAL MIT 35 MLN PER LA SP 109 (LUCERA-SAN SEVERO). UN RISULTATO FONDAMENTALE PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ DELLA CAPITANATA

“Grazie al Dipartimento della Coesione, alla macchina del CIS, che mi onoro di presiedere, e alla sinergia con il governo Meloni e con la Regione, la Capitanata potrà contare su 35 milioni di euro per la progettazione e per la realizzazione del collegamento dei comuni di San Severo e Lucera tramite la SP109

“In corso d’opera abbiamo inteso effettuare un’aggiunta al progetto iniziale della Regionale 1, introducendo non senza difficoltà questa opera, che altrimenti non avrebbe mai visto la luce. Dopo un’attenta analisi, e dopo aver personalmente incontrato i sindaci del territorio e i tecnici del Ministero, siamo riusciti ad ottenere un risultato importante per l’intero territorio di Capitanata, che sarà in grado di connettere le Aree Interne con il casello autostradale di San Severo.

“In questi anni abbiamo dovuto risolvere problematiche relative anche al reperimento di fondi e ad alcune incertezze che hanno rallentato l’iter. Oggi, però, siamo riusciti ad archiviare una fase delicata nel migliore dei modi. In questo quadro, è emersa la volontà del MIT a sostenere l’adeguamento della SP109, tramite un lotto funzionale finanziato per 35.000.000 di euro, a valere sugli FSC 2021-2027 di competenza ministeriale per il finanziamento della progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori. l’impegno in favore del territorio sta portando i suoi frutti, soprattutto in un momento in cui la viabilità dauna è ai minimi storici anche in seguito alle tristi vicende legate alla tragica ondata di maltempo di aprile”.