Arrestato un uomo di 47 anni per spaccio di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 47 anni in relazione al reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, durante un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati, il personale del Commissariato P.S. di San Severo notava il soggetto uscire da un’abitazione privata e, alla vista dei poliziotti, salire repentinamente in auto per allontanarsi. Lo stesso arrestava la marcia solo dopo che il personale operante gli intimava più volte di fermarsi.

I poliziotti, dunque, insospettiti dall’evidente stato di agitazione dell’uomo procedevano alla perquisizione personale e dell’abitacolo, rinvenendo gr. 54 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e gr. 517 di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Il soggetto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari;

Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.

Foggia, 6 novembre 2024