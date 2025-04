Giocattoli per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria di San Severo con la visita dei calciatori Alessio Tacchinardi, Nicola Amoruso e Mark Iuliano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Foggia – P.O “Teresa Masselli Mascia” di San Severo

Giocattoli per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria con la visita dei calciatori Alessio Tacchinardi, Nicola Amoruso e Mark Iuliano “I gol più belli sono i sorrisi dei bambini, veri campioni di vita”

Giocattoli e sorrisi per i piccoli pazienti del reparto pediatrico del Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo. ASL Foggia, in collaborazione con lo Juventus Official Fan Club di Torremaggiore Alex Del Piero, presieduto da Giuseppe Paradiso, e la Pediatria dell’Ospedale ha organizzato la visita dei tre campioni della squadra bianconera e della Nazionale Italiana, Alessio Tacchinardi, Nicola Amoruso e Mark Iuliano.

All’evento, che si è svolto nel pomeriggio di ieri, 10 aprile 2025, hanno partecipato il Vicepresidente della Regione Puglia, con Delega alla Salute e Sport per tutti e la Direttrice Sanitaria di ASL Foggia Mara Masullo.

“Un gesto di solidarietà e speranza per regalare un pomeriggio di spensieratezza ai bambini ricoverati e ai loro genitori”, queste le parole di Mara Masullo, Direttrice Sanitaria di ASL Foggia, a margine della visita dei calciatori. “Regalare emozioni – ha concluso – riempie il cuore di gioia perché nei reparti, i sorrisi sono importanti e possono fare la differenza nel percorso di cura”.

“Lo sport non è solo quello che si vede sul campo, ma è anche condivisione”, hanno ribadito Tacchinardi, Amoruso e Iuliano. “Il gol più bello è vedere i bambini sorridere tra le braccia delle mamme, sono loro i veri campioni di vita. Abbiamo avuto modo di respirare sentimenti autentici nel reparto di Pediatria e ringraziamo tutto il personale per l’accoglienza che ci è stata riservata”.

I tre calciatori si sono fermati a scattare fotografie ricordo e a firmare autografi.