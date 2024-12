San Severo, polizia arresta uomo per maltrattamenti, lesioni aggravate e sfruttamento della prostituzione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SAN SEVERO: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UOMO PER MALTRATTAMENTI, LESIONI AGGRAVATE E SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e sfruttamento della prostituzione.

In seguito ad una segnalazione alla linea di emergenza 112 NUE, la volante del locale Commissariato P.S. è intervenuta in un casolare in una zona periferica della città.

Giunti sul posto, i poliziotti appuravano la presenza di un uomo, una donna ed un bambino. Immediatamente, si constatava che la donna presentava delle ferite plausibilmente riconducibili ad una pregressa aggressione e, pertanto, la stessa, unitamente al minore, veniva accompagnata presso il locale Pronto Soccorso per le cure mediche necessarie. Successivamente, in seguito a perquisizione domiciliare, all’interno del casolare veniva rinvenuto un coltello utilizzato per aggredire la donna.

Nel corso dell’intervento il personale della Polizia di Stato di San Severo acquisiva la denuncia della donna ed ascoltava persone informate sui fatti.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo veniva tratto in arresto per i reati precedentemente richiamati e, su disposizione dell’A.G., associato presso la Casa Circondariale di Foggia.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari;

Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.