“La mafia fa schifo!”: il San Severo Calcio trasforma la maglia in un manifesto per la legalità

SAN SEVERO – Non è solo una divisa da gioco. È una dichiarazione di intenti. Una bandiera. Un urlo collettivo.

Per l’intera stagione 2025-2026, il San Severo Calcio 1922 scenderà in campo con una seconda maglia speciale, sulla quale campeggia un messaggio chiaro e inequivocabile:

“LA MAFIA FA SCHIFO!”

Una presa di posizione netta, coraggiosa, che trasforma il calcio in strumento di impegno civile. Un segnale che arriva da un territorio che ha deciso di non piegarsi, di non tacere, di reagire.

“Non è solo uno slogan,” – si legge nella nota ufficiale della società –

“ma un atto di amore verso la nostra terra. Il messaggio ‘La mafia fa schifo’ rappresenta la volontà di una comunità che non si arrende, che rifiuta la paura, che sceglie di combattere ogni forma di criminalità.

Il San Severo Calcio è parte viva di questo impegno. Vogliamo contribuire, attraverso lo sport, a diffondere cultura, educazione, legalità”.

Accanto alla scritta, un simbolo forte: un pallone che spezza le catene.

Un’immagine potente, che racconta la voglia di riscatto di un’intera città.

La società ha annunciato che la nuova maglia non resterà confinata al rettangolo di gioco: sarà il cuore di un progetto più ampio, fatto di incontri con studenti, campagne di sensibilizzazione, eventi pubblici e collaborazioni con istituzioni, associazioni e forze dell’ordine.

Una scelta che unisce identità sportiva e responsabilità sociale, nella convinzione che il calcio – se vissuto con valori – possa essere strumento di cambiamento.

“Il nostro pallone rompe le catene dell’indifferenza. Scendiamo in campo per vincere, certo. Ma anche per educare. Per dire che la mafia è una sconfitta per tutti. E che tutti insieme possiamo – e dobbiamo – reagire”.

La stagione giallorossa si apre così, con una maglia che parla. E che non ha paura di farlo!