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Colangelo: “Nessuna sparatoria al Luna Park di San Severo”

‼️Nessun riscontro oggettivo su presunte sparatorie al Luna Park.

In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione riguardanti una presunta sparatoria avvenuta al Luna Park cittadino, si precisa che, allo stato attuale, non risultano elementi oggettivi o riscontri ufficiali che confermino quanto riportato.

L’Amministrazione Comunale invita pertanto tutti a mantenere senso di responsabilità, evitando di compromettere il clima di serenità e partecipazione che sta caratterizzando la Festa Patronale di Maria Santissima del Soccorso, evento che sta richiamando in città visitatori, blogger, giornalisti e fedeli provenienti da diverse realtà italiane ed estere.

Rivolgiamo inoltre un appello all’intera comunità sanseverese e a quanti stanno raggiungendo San Severo in queste ore affinché prevalgano comportamenti rispettosi, civili e pienamente coerenti con il clima di festa, devozione e condivisione che la nostra città sta vivendo, evitando ogni atteggiamento che possa creare tensioni o situazioni al limite della legalità.

Lidya Colangelo

Sindaco di San Severo