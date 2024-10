San Severo: morta la donna uccisa dal marito suicida

E’ morta Celeste Palmieri la donna di 56 anni di San Severo, nel foggiano, ferita gravemente questa mattina dal marito, un agente della polizia penitenziaria in pensione Mario Furio (e non Furo come era stato detto in un primo momento) di 59 anni.

La donna era ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia dove nel pomeriggio era stata trasferita dall’ospedale di San Severo. Le sue condizioni erano critiche e nonostante il disperato tentativo dei medici la donna è morta questo pomeriggio.

Intorno alle 11 di oggi l’uomo ha avvicinato la moglie, dalla quale si stava separando, in un parcheggio di un supermercato e le ha sparato alcuni colpi di pistola alla testa.

Poi è salito nella sua automobile ha fatto qualche metro ha fermato il mezzo e si è ucciso con la stessa arma.

Celeste Palmieri aveva denunciato il marito per stalking e maltrattamenti e così l’uomo aveva prima avuto l’allontanamento e poi il divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico.