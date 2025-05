[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il programma della Festa del Soccorso 2025 a San Severo

In occasione dei festeggiamenti per la FESTA DEL SOCCORSO 2025 – FDS – il Sindaco Lidya Colangelo e l’Assessore con delega alla Transizione Digitale Rosario di Scioscio comunicano alla cittadinanza che è possibile avere con un semplice CLICK ogni informazione utile relativa al programma completo dei giorni di festa che prenderanno il via domani, giovedì 15 maggio.

“E’ una grande novità per la Festa del 2025 – dichiarano il Sindaco Colangelo e l’Assessore di Scioscio -, per la prima volta sarà possibile avere sui propri dispositivi ogni notizia utile riguardante i festeggiamenti per la nostra Celeste Patrona, basterà inquadrare il QR CODE sui manifesti. Non vogliamo trascurare nulla per questi giorni, cerchiamo di fare il possibile per migliorare la FESTA DELLE FESTE”.

FESTA DEL SOCCORSO “LA FESTA DELLE FESTE” PROCESSIONE DEL PARADISO – CORSA DEI FUJENTI – CONCERTI – SPETTACOLI PIROTECNICI San Severo dal 15 al 21 maggio 2025 INQUADRA IL QR CODE – CONSULTA IL PROGRAMMA

https://fs2025.comune.san-severo.fg.it/ #FDS2025 #tradizione #festa #eventi