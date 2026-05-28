ASE S.p.A., aperte le candidature per Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti

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ASE S.p.A. informa che sono stati pubblicati gli avvisi finalizzati all’acquisizione di candidature per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti della società.

Le procedure rientrano nelle attività previste per il rinnovo degli organi di controllo e vigilanza, figure fondamentali per garantire il corretto funzionamento della società e il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Nel dettaglio, sono aperte le candidature per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di ASE S.p.A. e per la nomina del Revisore Legale dei Conti, incarichi che svolgono un ruolo essenziale nell’ambito delle attività di controllo e verifica dell’operato societario.

Gli avvisi, completi dei requisiti richiesti, delle modalità di partecipazione e delle relative scadenze, sono disponibili ai seguenti link:

Manifestazione di interesse per l’acquisizione di candidature finalizzate alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale di ASE S.p.A.

Manifestazione di interesse per l’acquisizione di candidature finalizzate alla nomina del Revisore Legale dei Conti di ASE S.p.A.

ASE S.p.A. invita i professionisti interessati a consultare la documentazione pubblicata e a presentare la propria candidatura secondo le modalità previste dagli avvisi.