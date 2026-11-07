McDonald’s cerca personale per l’apertura a Manfredonia
McDonald’s cerca personale per l’apertura a Manfredonia
Descrizione azienda
Lavorare da McDonald’s significa far parte di una grande famiglia, formata da oltre 40.000 persone che lavorano all’interno di un ambiente giovane, dinamico e stimolante. Valorizziamo il contributo e l’unicità di ogni persona e investiamo costantemente nella formazione come leva di crescita personale e professionale, attraverso percorsi strutturati, corsi interni e borse di studio.
Posizione
Per il ristorante McDonald’s di nuova apertura a Manfredonia CC Gargano (FG) siamo alla ricerca di:
Addetto/a Ristorazione-Crew
Preparati al meglio per il colloquio! Abbiamo racchiuso tutti i suggerimenti in un unico posto.
🔗 Entra subito nel canale Whatsapp e non perderti nulla. 🚀
Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew.
Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante:
- In cucina, il/la Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.
- In sala, il/la Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.
Requisiti
- Ottime doti relazionali;
- Diploma di scuola media inferiore;
- Orientamento al lavoro di squadra;
- Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.
Fascia retributiva:
Per questa posizione verrà attribuita una fascia retributiva compresa tra € 1.212 e € 1.600 lordi mensili full-time (14 mensilità), da riproporzionare in base all’orario part-time previsto dal contratto.
L’inquadramento e il conseguente trattamento economico, nell’ambito della fascia retributiva sopra indicata, sono definiti in conformità al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (il “CCNL”) applicato al rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 54, nonché degli articoli di cui ai titoli IV e VI del CCNL, e sulla base di criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, coerenti con la posizione, l’esperienza professionale rilevante, le competenze richieste e la tipologia contrattuale.
Se sei alla ricerca di un lavoro Part-Time e abiti nelle vicinanze dei nostri ristoranti partecipa alle selezioni, STIAMO CERCANDO TE! Vieni a far parte della Squadra CREW di McDonald’s!
Il presente annuncio nel rispetto del dlgs. 198/2006 è aperto a persone di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.
Altre informazioni
In Italia McDonald’s è oggi presente con più di 815 ristoranti e impiega oltre 40.000 persone, il 92% con un contratto stabile, che servono ogni giorno quasi 1.3 milioni di clienti.
I ristoranti McDonald’s sono per il 90% gestiti secondo la formula del franchising grazie a 170 imprenditori locali. Valorizziamo l’eccellenza agro-alimentare italiana, promuovendo un forte legame con il territorio.
Offriamo il nostro supporto alle comunità locali in cui operiamo, attraverso attività e iniziative concrete. Il nostro impegno a favore dell’ambiente e della sostenibilità ci accompagna in ogni nostro passo, dall’utilizzo di packaging sostenibili, all’adozione di una corretta gestione dei rifiuti, fino all’istituzione di giornate dedicate ad attività di raccolta dei rifiuti.