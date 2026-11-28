NOIPA Stipendi NoiPA dicembre 2026: importi già visibili

Stipendi NoiPA dicembre 2026, già visibili gli importi comprensivi della tredicesima.

Sono già in corso di pubblicazione sul portale NoiPA gli importi degli stipendi di dicembre 2026, comprensivi della tredicesima mensilità. A partire dal pomeriggio di venerdì 27 novembre, il personale scolastico ha iniziato a visualizzare le somme che saranno accreditate sul conto corrente nelle prossime settimane. La pubblicazione degli importi avviene progressivamente e interessa i docenti e il personale ATA inseriti nella rata ordinaria. Come di consueto, nel mese di dicembre il pagamento dello stipendio sarà anticipato rispetto alla tradizionale scadenza del 23. La data prevista per l'accredito è quella di martedì 15 dicembre 2026. Grande attesa anche da parte dei supplenti brevi e saltuari, molti dei quali sono ancora in attesa del pagamento delle mensilità precedenti. Nel corso del prossimo mese sono previste nuove emissioni stipendiali.

Stipendi NoiPA dicembre 2026: le date dei pagamenti

Per conoscere l'importo netto dello stipendio di dicembre 2026 è sufficiente accedere alla propria area riservata sul portale NoiPA, utilizzando le credenziali SPID o CIE, e recarsi nella sezione «Consultazione pagamenti». Per la pubblicazione del cedolino completo in formato PDF, invece, bisognerà attendere ancora qualche giorno. Al suo interno sarà possibile consultare nel dettaglio tutte le competenze stipendiali, le ritenute previdenziali e fiscali e l'importo della tredicesima.

Quest'ultima sarà erogata contestualmente allo stipendio ordinario per il personale di ruolo e per i supplenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto in servizio al 1° dicembre. L'importo della gratifica natalizia varia in funzione dei mesi di servizio prestati nel corso dell'anno solare e della posizione stipendiale del dipendente. Il netto della tredicesima risulta generalmente inferiore a quello di una normale mensilità, anche per effetto del mancato riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente.

Per quanto riguarda le prossime emissioni NoiPA, le date anticipate dalla stampa specializzata sono le seguenti:

Venerdì 11 dicembre 2026: possibile emissione urgente;

Lunedì 14 dicembre 2026: possibile emissione speciale per i supplenti brevi e saltuari;

Martedì 15 dicembre 2026: accredito della rata ordinaria con la tredicesima;

Mercoledì 16 dicembre 2026: possibile ulteriore emissione urgente.

Le date delle emissioni urgenti e speciali sono ancora in attesa di conferma ufficiale. Si ricorda, inoltre, che la data dell'emissione non coincide con quella dell'effettivo accredito sul conto corrente. Per i supplenti brevi e saltuari sarà fondamentale verificare lo stato di avanzamento delle proprie rate stipendiali, la relativa autorizzazione al pagamento e la disponibilità delle risorse finanziarie. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni.