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Job Missione Lavoro, team di Foggia firma il sito della nuova trasmissione di Rai 2

In onda su Rai 2 da sabato 10 ottobre, le pagine web realizzate da Marketing Movers

Luigi De Seneen, founder dell’agenzia, alla conferenza stampa di presentazione

FOGGIA – C’è un team di professionisti foggiani ad “accompagnare” debutto e cammino di Job Missione Lavoro, la nuova trasmissione che andrà in onda ogni sabato alle 10.15 su Rai 2, a partire dal 10 ottobre. A realizzare il sito internet ufficiale del nuovo progetto tv, condotto da Gabriella Carlucci e Adriana Volpe, è stata l’equipe di Marketing Movers, società fondata da Luigi De Seneen e Massimo Ciuffreda che dal capoluogo della Daunia opera in Italia e all’estero. Il sito ufficiale della trasmissione, https://jobmissionelavoro.it/, è uno degli elementi portanti della stessa, poiché è proprio attraverso il web che questo nuovo progetto televisivo intende facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

“Alla realizzazione del sito ha lavorato tutto il team dell’agenzia”, racconta Luigi De Seneen, che venerdì 2 settembre ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della nuova trasmissione. “Sono state impegnate diverse professionalità, web master, grafico, copy, videografo e project manager. È una bella sfida, perché attraverso il nostro lavoro abbiamo dato un contributo a una trasmissione di servizio su una questione fondamentale”.

“Abbiamo realizzato il sito come un abito cucito sull’identità e le esigenze del programma”, aggiunge Massimo Ciuffreda. “Siamo contenti di aver realizzato quello che è molto di più del biglietto da visita del programma”. Il format gode del patrocinio del Ministero del Lavoro e la collaborazione di enti di formazione.

OLTRE IL REALITY, DENTRO LA REALTÀ. Job Missione Lavoro è un format che va oltre lo schema del reality. Porterà in televisione veri candidati, vere aziende, vere assunzioni. L’obiettivo è portare sul piccolo schermo uno spaccato del nostro Paese, il tema dell’occupazione giovanile e l’importanza dell’incontro diretto tra le aziende e chi è alla ricerca di un impiego. Ogni puntata avrà inizio con la storia personale del candidato in cerca di impiego e quella dell’azienda. Due gli episodi a settimana che prevedono il colloquio e una prova pratica sul campo per mettere in evidenza le proprie competenze.

Il percorso si conclude con l’assunzione diretta o con l’attivazione di un percorso formativo propedeutico all’inserimento lavorativo. Il format mette in evidenza la vera essenza del servizio pubblico: opportunità, servizi, innovazioni messe a disposizione dalle Istituzioni, ma anche i bandi, soluzioni per le startup, finanziamenti. In ogni episodio del format ciascuna conduttrice segue e gestisce la vicenda, interfacciandosi con aziende e candidati di tutta Italia. La prima puntata sarà ambientata nel Lazio.

CONTATTI: https://marketingmovers.it/contattaci/.