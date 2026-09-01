UIL FP Foggia: “Giù le mani da Sanitaservice”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GIÙ LE MANI DA SANITASERVICE

La UIL FP Foggia esprime forte preoccupazione per il perdurare dell’incertezza amministrativa che,

ormai da diversi mesi, interessa Sanitaservice ASL FG S.r.l.



Le notizie apprese a mezzo stampa rendono necessario un intervento tempestivo delle istituzioni

competenti. Senza entrare nel merito delle dinamiche politiche, riteniamo che ogni decisione debba

essere assunta esclusivamente nell’interesse della società, delle lavoratrici e dei lavoratori e della

continuità dei servizi garantiti alla sanità foggiana.



Sanitaservice rappresenta un patrimonio pubblico e sociale della Capitanata: assicura occupazione e

svolge attività essenziali per il funzionamento delle strutture sanitarie provinciali. Il protrarsi dell’attuale

situazione di incertezza rischia di rallentare la programmazione delle attività, le decisioni organizzative

e il necessario confronto sindacale.



«Occorre restituire al più presto certezza e piena operatività a Sanitaservice», dichiara il Segretario

Generale della UIL FP Foggia, Luigi Giorgione. «La priorità deve essere la tutela dell’interesse pubblico,

della qualità dei servizi e delle lavoratrici e dei lavoratori, che ogni giorno garantiscono il funzionamento

della sanità foggiana».

La UIL FP Foggia ricorda di aver avviato la vertenza per la riapertura del Contratto integrativo aziendale,

culminata nella mobilitazione di tutto il personale e in uno sciopero al quale hanno partecipato oltre

duecento lavoratrici e lavoratori. Una vertenza nata dalla necessità di valorizzare concretamente i servizi

e le professionalità presenti nella società, attraverso un utilizzo equo e trasparente delle risorse.



La UIL FP Foggia sollecita, pertanto, il Presidente della Regione Puglia, l’Assessore regionale alla

Sanità, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale e la Direzione

strategica dell’ASL Foggia a procedere con urgenza alla nomina del nuovo amministratore, assicurando

alla società una guida autorevole, competente e pienamente operativa.



In assenza di risposte tempestive, la UIL FP Foggia è pronta a promuovere la mobilitazione di tutto il

personale a tutela dell’occupazione, dei diritti e della qualità dei servizi.

Sanitaservice non può restare nell’incertezza.

Giù le mani da Sanitaservice.