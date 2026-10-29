LavoroManfredonia
Ase, fissate le prove delle selezioni per addetti allo spazzamento, alla raccolta rifiuti e alla conduzione
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ASE S.P.A., FISSATE LE PROVE DELLE SELEZIONI PER ADDETTI ALLO SPAZZAMENTO, ALLA RACCOLTA RIFIUTI E ALLA CONDUZIONE
Prove scritte il 17 novembre al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia. Disponibili le indicazioni per i
candidati e le date delle prove orali.
ASE S.p.A. comunica il calendario delle prove scritte e orali relative alle selezioni per titoli ed esami
finalizzate alla formazione di graduatorie di idonei per i profili professionali D2 e C2 del vigente
CCNL Utilitalia Servizi Ambientali.
Le prove scritte si svolgeranno il 17 novembre 2026 presso il Teatro “Lucio Dalla” dell’Istituto
Comprensivo “Perotto-Orsini-Croce”, in via Antonio Gramsci 12 a Manfredonia, secondo i
seguenti orari:
- Ore 9.00: selezione per addetti alle attività di spazzamento e/o raccolta rifiuti, da
inquadrare nel livello professionale D2.
- Ore 11.30: selezione per addetti alle attività di conduzione, da inquadrare nel livello
professionale C2.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame muniti di un valido documento di
riconoscimento. Come precisato negli avvisi, coloro che hanno presentato domanda di
partecipazione sono ammessi con riserva, ferma restando la successiva verifica dei requisiti
dichiarati in sede di candidatura.
I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi alla prova orale, che si svolgerà
presso la sede di ASE S.p.A., in località Pariti di Caniglia, zona PIP, a Manfredonia. Per il profilo C2,
la prova è fissata per il 25 novembre 2026, a partire dalle ore 9.30. Per il profilo D2, le prove orali
avranno inizio il 1° dicembre 2026: in relazione al numero degli ammessi, la Commissione potrà
suddividere i candidati in più sessioni e/o giornate, secondo un calendario che sarà
successivamente definito e pubblicato sul sito internet aziendale.
ASE S.p.A. ricorda che gli avvisi costituiscono formale convocazione e che il ritardo o l’assenza nella
data e nel luogo indicati comporteranno la rinuncia alla selezione. Si invitano pertanto i candidati a
consultare attentamente le comunicazioni e a seguire gli aggiornamenti pubblicati sul sito
aziendale.
Manfredonia, 29 ottobre 2026