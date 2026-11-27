Caro materiali Caro materiali: in Puglia a rischio 895 cantieri

Per il presidente di Ance Puglia Gerardo Biancofiore “Prioritario trovare le risorse per pagare le imprese e garantire la prosecuzione dei cantieri del territorio”

CARO MATERIALI: IN PUGLIA A RISCHIO 895 CANTIERI

Per il presidente di Ance Puglia Gerardo Biancofiore “Prioritario trovare le risorse per pagare le imprese e garantire la prosecuzione dei cantieri del territorio”

Bari, 27 novembre 2026 – Dei 13mila cantieri a rischio in tutta Italia per il caro materiali, secondo l’indagine Ance, ammontano a 895 quelli della Puglia che potrebbero fermarsi se non si troveranno le risorse per pagare le imprese.

Per il presidente di Ance Puglia Gerardo Biancofiore “Si tratta di pagamenti relativi al 2025 di cui le imprese hanno assoluto bisogno per garantire la prosecuzione dei lavori e non compromettere il loro equilibrio finanziario”.

La maggior parte, il 62%, riguarda cantieri degli enti locali e, quindi, a grande impatto per i cittadini del territorio. Il 13,4% fa capo a enti pubblici come Università, ASL e autorità portuali, il 10,6% fa riferimento a municipalizzate e il resto si suddivide tra Anas, Rfi e altri enti.

“Non possiamo permetterci uno stop dopo i grandi sforzi che imprese e pubblica amministrazione hanno fatto per mettere a terra il Pnrr” - continua il presidente di Ance Puglia Gerardo Biancofiore che conclude - È prioritario trovare le risorse per pagare le imprese e non compromettere la crescita e l’occupazione della regione.”



