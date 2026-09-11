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A Foggia corso di somministrazione alimenti e bevande

ANCORA POCHI POSTI DISPONIBILI AL CORSO ABILITANTE PER LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE della durata di 120 ore promosso dalla Confesercenti Foggia Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano abilitarsi alla somministrazioni di alimenti e bevande e alla vendita di prodotti alimentari.

Per informazioni 0881.720915 – formazione@confesercentifg.it

whatsapp 375 6284499