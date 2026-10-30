Manfredonia, Annuncio di Lavoro: Impiegata/o logistica-amministrazione a supporto dell’ufficio estero

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Annuncio di Lavoro: Impiegata/o supporto Ufficio Estero/ Logistica/ Amministrazione

Azienda: Solida realtà del settore agroalimentare Sede di lavoro: Manfredonia (FG) Contratto: Full-time

Siamo un’azienda agroalimentare con sede a Manfredonia e stiamo cercando una risorsa organizzata, precisa e proattiva da inserire stabilmente a supporto del nostro ufficio estero, in affiancamento e a supporto diretto dell’Ufficio Commerciale.

La risorsa selezionata avrà un ruolo trasversale, occupandosi in prima persona degli aspetti amministrativi, logistici e del contatto diretto con i clienti internazionali per il solo disbrigo delle pratiche logistiche e amministrative e le istituzioni pubbliche.

Principali Mansioni e Responsabilità

Supporto amministrativo e operativo all’ufficio commerciale nelle transazioni con i mercati esteri.

Pianificazione e gestione della logistica per le spedizioni internazionali.

Gestione completa delle pratiche doganali.

Interlocuzione con gli enti preposti per la richiesta e l’ottenimento di certificati di prodotto e documentazione per l’esportazione.

Relazione diretta con i clienti stranieri per il disbrigo delle pratiche burocratiche legate alle esportazioni.

Gestione amministrativa dei clienti: monitoraggio fatturazione e solleciti di pagamento.

Calcolo, verifica e gestione delle provvigioni e dei conteggi relativi agli agenti di commercio.

Requisiti Richiesti

Titolo di studio: Laurea (triennale o magistrale).

Laurea (triennale o magistrale). Lingue: Buona conoscenza della lingua inglese (livello intermedio, capacità di gestire conversazioni di base sia in forma scritta che parlata con clienti e partner esteri).

Buona conoscenza della lingua inglese (livello intermedio, capacità di gestire conversazioni di base sia in forma scritta che parlata con clienti e partner esteri). Competenze Informatiche: Ottime capacità di utilizzo del computer, padronanza dei principali applicativi (Pacchetto Office/Gestionale) ed eccellente dimestichezza con la navigazione e l’operatività sui portali della Pubblica Amministrazione.

Ottime capacità di utilizzo del computer, padronanza dei principali applicativi (Pacchetto Office/Gestionale) ed eccellente dimestichezza con la navigazione e l’operatività sui portali della Pubblica Amministrazione. Competenze Tecniche: Conoscenza delle basi amministrative, delle dinamiche logistiche e delle procedure di export/dogana.

Conoscenza delle basi amministrative, delle dinamiche logistiche e delle procedure di export/dogana. Soft Skills: Precisione, autonomia organizzativa e capacità di problem solving.

Cosa Offriamo

Inserimento con contratto a tempo pieno (Full-time).

Ambiente di lavoro dinamico e in crescita, fortemente radicato nel territorio ma con vocazione internazionale.

Affiancamento iniziale per familiarizzare con i processi e i gestionali aziendali.

Come Candidarsi Gli interessati, di entrambi i sessi (L.903/77), possono inviare il proprio Curriculum Vitae aggiornato all’indirizzo email: export@oleariaclemente.it indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Candidatura Ufficio Estero – Manfredonia”.