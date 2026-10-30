Manfredonia, Annuncio di Lavoro: Impiegata/o logistica-amministrazione a supporto dell’ufficio estero
Annuncio di Lavoro: Impiegata/o supporto Ufficio Estero/ Logistica/ Amministrazione
Azienda: Solida realtà del settore agroalimentare Sede di lavoro: Manfredonia (FG) Contratto: Full-time
Siamo un’azienda agroalimentare con sede a Manfredonia e stiamo cercando una risorsa organizzata, precisa e proattiva da inserire stabilmente a supporto del nostro ufficio estero, in affiancamento e a supporto diretto dell’Ufficio Commerciale.
La risorsa selezionata avrà un ruolo trasversale, occupandosi in prima persona degli aspetti amministrativi, logistici e del contatto diretto con i clienti internazionali per il solo disbrigo delle pratiche logistiche e amministrative e le istituzioni pubbliche.
Principali Mansioni e Responsabilità
- Supporto amministrativo e operativo all’ufficio commerciale nelle transazioni con i mercati esteri.
- Pianificazione e gestione della logistica per le spedizioni internazionali.
- Gestione completa delle pratiche doganali.
- Interlocuzione con gli enti preposti per la richiesta e l’ottenimento di certificati di prodotto e documentazione per l’esportazione.
- Relazione diretta con i clienti stranieri per il disbrigo delle pratiche burocratiche legate alle esportazioni.
- Gestione amministrativa dei clienti: monitoraggio fatturazione e solleciti di pagamento.
- Calcolo, verifica e gestione delle provvigioni e dei conteggi relativi agli agenti di commercio.
Requisiti Richiesti
- Titolo di studio: Laurea (triennale o magistrale).
- Lingue: Buona conoscenza della lingua inglese (livello intermedio, capacità di gestire conversazioni di base sia in forma scritta che parlata con clienti e partner esteri).
- Competenze Informatiche: Ottime capacità di utilizzo del computer, padronanza dei principali applicativi (Pacchetto Office/Gestionale) ed eccellente dimestichezza con la navigazione e l’operatività sui portali della Pubblica Amministrazione.
- Competenze Tecniche: Conoscenza delle basi amministrative, delle dinamiche logistiche e delle procedure di export/dogana.
- Soft Skills: Precisione, autonomia organizzativa e capacità di problem solving.
Cosa Offriamo
- Inserimento con contratto a tempo pieno (Full-time).
- Ambiente di lavoro dinamico e in crescita, fortemente radicato nel territorio ma con vocazione internazionale.
- Affiancamento iniziale per familiarizzare con i processi e i gestionali aziendali.
Come Candidarsi Gli interessati, di entrambi i sessi (L.903/77), possono inviare il proprio Curriculum Vitae aggiornato all’indirizzo email: export@oleariaclemente.it indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Candidatura Ufficio Estero – Manfredonia”.