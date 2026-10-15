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Gatta: “Morti sul lavoro, gratuito patrocinio”

Chi perde un proprio caro in un incidente sul lavoro non può trovarsi ad affrontare, oltre al dolore, anche il peso economico di un percorso giudiziario. Per questo il gratuito patrocinio per i familiari delle vittime rappresenta una misura di civiltà e di giustizia. Il via libera della Commissione Giustizia è un segnale importante, che ci avvicina a un obiettivo condiviso.

La sicurezza sul lavoro resta una priorità assoluta, ma altrettanto importante è non lasciare sole le famiglie di chi ha perso la vita. Faremo in modo che il Parlamento possa completare l’iter della proposta di legge con il più ampio consenso possibile, trasformando un impegno comune in una tutela concreta per i superstiti dei caduti sul lavoro.

Lo ha scritto su Facebook l’Onorevole Giandiego Gatta.