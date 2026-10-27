Sanità Foggia, dalla protesta ai fatti: PF Cgil e Cisl Fp sfidano la burocrazia dell’Asl

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SANITÀ FOGGIA, DALLA PROTESTA AI FATTI: FP CGIL E CISL FP SFIDANO LA BUROCRAZIA DELL’ASL

“Autisti 118 e addetti pulizie pretendono risposte immediate: subito i concorsi o sarà mobilitazione ad oltranza.”

FOGGIA — Non si cede di un millimetro sulla pelle dei lavoratori e sul futuro della sanità pubblica della Capitanata. Il percorso per restituire dignità, stabilità contrattuale e garanzie agli autisti soccorritori del 118 e agli addetti alle pulizie dell’ASL di Foggia non è una concessione, ma una battaglia di civiltà e di diritti guadagnata sul campo. Lo stato di agitazione promosso con determinazione da FP CGIL e CISL FP ha costretto l’Azienda Sanitaria Locale a sottoscrivere impegni precisi sullo sblocco delle procedure concorsuali: ora pretendiamo che la politica e i vertici sanitari facciano la propria parte senza ulteriori tatticismi o ritardi ingiustificabili.

Rispetto alla legittima esasperazione delle ex lavoratrici e dei lavoratori che in questi giorni continuano a scendere in piazza, FP CGIL e CISL FP confermano il proprio totale sostegno e la propria presenza al loro fianco. Al contempo, le organizzazioni sindacali confederali ribadiscono un punto politico e sostanziale fondamentale: gli accordi formali conquistati al tavolo delle trattative rappresentano l’unico strumento giuridico e contrattuale vincolante per imbrigliare la burocrazia dell’ASL e costringerla al rispetto definitivo delle scadenze.

“La rabbia e la stanchezza di chi quotidianamente garantisce il soccorso d’emergenza-urgenza e l’igiene negli ospedali e nelle strutture sanitarie sono le nostre stesse ragioni,” dichiarano i rappresentanti di FP CGIL e CISL FP. “Ma la protesta sociale e politica deve tradursi in una vittoria concreta. Non permetteremo all’ASL di giocare al rialzo sulle tempistiche o di far cadere nel dimenticatoio i verbali ufficiali sottoscritti.”

Per trasformare le parole in fatti di rilevanza pubblica e istituzionale, FP CGIL e CISL FP mettono in campo un piano d’azione straordinario:

1. Diffida e Sollecito Ufficiale all’ASL Foggia: Presentata richiesta perentoria per la pubblicazione ad horas della banca dati dei quiz e del calendario ufficiale delle prove d’esame.

2. Presidio e Vigilanza Strategica Permanente: Un’azione di monitoraggio politico e sindacale sui tavoli decisionali per impedire qualsiasi tentativo di annacquamento o rinvio degli impegni assunti.

La battaglia per il lavoro stabile nella sanità foggiana è una grande questione democratica e sociale che riguarda l’intera comunità. Il risultato della mobilitazione appartiene solo a chi ogni giorno lavora in ambulanza e tra i corridoi delle nostre strutture. FP CGIL e CISL FP garantiscono che quell’accordo non rimarrà carta straccia, ma diventerà concorso pubblico e stabilità lavorativa nel più breve tempo possibile.

FP CGIL Angelo Ricucci

CISL FP Giuseppe Mangiacotti