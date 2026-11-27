Concorsi Scuola Scuola, stop ai concorsi annuali: l’UE valuta la richiesta

Scuola, Pittoni (Lega) interviene sullo stop ai concorsi annuali: si attende la risposta dell’UE.

Potrebbero profilarsi importanti novità sul fronte del reclutamento del personale docente. La richiesta di sospendere i concorsi annuali è già all’attenzione dell’Unione europea, dalla quale si attende una risposta. A fare il punto della situazione è Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e già presidente della commissione Cultura del Senato. L’obiettivo è consentire lo smaltimento delle graduatorie di merito e ripensare le attuali procedure di reclutamento, valorizzando maggiormente l’esperienza, la preparazione e l’attitudine all’insegnamento. Parallelamente, prosegue il lavoro sulla possibilità di introdurre un canale di assunzione attraverso le Graduatorie provinciali per le supplenze.

Scuola, stop ai concorsi e assunzioni da GPS: le parole di Pittoni

Attraverso un intervento pubblicato sulla propria pagina Facebook, Mario Pittoni ha illustrato gli sviluppi delle interlocuzioni riguardanti il futuro del reclutamento scolastico. Dopo il ripristino del criterio di idoneità e delle conseguenti graduatorie di merito, il responsabile scuola della Lega ha spiegato che è stata avanzata anche la richiesta di superare l’impegno relativo allo svolgimento dei concorsi annuali.

«Sullo stop ai concorsi attendiamo ancora la risposta dell’Ue», ha precisato Pittoni. Secondo quanto riferito dall’esponente leghista, sarebbe invece già stato raggiunto un accordo per circoscrivere l’eventuale intervento alle graduatorie esaurite, salvaguardando così le prospettive occupazionali dei docenti ancora in attesa dell’immissione in ruolo.

Un altro importante capitolo riguarda il futuro delle GPS. Si starebbe infatti lavorando a una disposizione normativa finalizzata a trasformare le Graduatorie provinciali per le supplenze in Graduatorie provinciali per le supplenze e il ruolo (GPSR).

La misura rappresenterebbe un passaggio fondamentale verso l’introduzione di un sistema di reclutamento a doppio canale, nel quale alle procedure concorsuali si affiancherebbe un percorso di assunzione attraverso le graduatorie provinciali.

L’intento dichiarato da Pittoni è quello di superare la contrapposizione tra le diverse categorie di docenti precari, garantendo il rispetto delle rispettive prerogative. Resta ora da conoscere la posizione dell’Unione europea sulla sospensione dei concorsi annuali, mentre si attendono sviluppi concreti sul piano normativo per quanto concerne le assunzioni da GPS.