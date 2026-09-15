Ase avvia la selezione per l’assunzione di 20 operatori ecologici in somministrazione temporanea

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ASE S.P.A.: AVVIATA LA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI 20 OPERATORI ECOLOGICI IN SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA



ASE S.p.A. informa la cittadinanza che è stata avviata la procedura di selezione finalizzata

all’assunzione di 20 operatori ecologici in somministrazione temporanea, di cui il 20% destinato a

personale femminile, ove disponibile.



L’iniziativa risponde alla necessità di sopperire alle esigenze di servizio dell’Azienda, assicurando

continuità, efficienza e tempestività nello svolgimento delle attività di igiene urbana. Il personale

selezionato sarà impiegato per il periodo necessario a soddisfare tali esigenze, secondo quanto

previsto dall’avviso di selezione.



La selezione sarà curata da Etjca Group S.p.A., che gestirà la raccolta delle candidature e

l’individuazione dei profili idonei, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previsti dall’avviso.

Le figure selezionate saranno impiegate a supporto delle attività quotidiane svolte da ASE S.p.A.,

contribuendo al mantenimento del decoro urbano e al regolare svolgimento dei servizi di igiene

ambientale sul territorio.



Gli interessati potranno prendere visione dell’avviso di selezione, dei requisiti richiesti e delle

modalità di partecipazione, nonché presentare la propria candidatura, attraverso la piattaforma

dedicata di Etjca Group S.p.A., disponibile al seguente link:

https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=109178

ASE S.p.A. invita tutti gli interessati a consultare attentamente le informazioni pubblicate e a

presentare la candidatura entro i termini indicati, seguendo le modalità previste dalla procedura.

Con questa iniziativa, l’Azienda conferma il proprio impegno nel garantire servizi efficienti e

rispondere con tempestività alle esigenze della comunità, assicurando la qualità delle attività svolte

quotidianamente a beneficio del territorio.



Manfredonia, 15 settembre 2026