Ase avvia la selezione per l’assunzione di 20 operatori ecologici in somministrazione temporanea
ASE S.P.A.: AVVIATA LA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI 20 OPERATORI ECOLOGICI IN SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA
ASE S.p.A. informa la cittadinanza che è stata avviata la procedura di selezione finalizzata
all’assunzione di 20 operatori ecologici in somministrazione temporanea, di cui il 20% destinato a
personale femminile, ove disponibile.
L’iniziativa risponde alla necessità di sopperire alle esigenze di servizio dell’Azienda, assicurando
continuità, efficienza e tempestività nello svolgimento delle attività di igiene urbana. Il personale
selezionato sarà impiegato per il periodo necessario a soddisfare tali esigenze, secondo quanto
previsto dall’avviso di selezione.
La selezione sarà curata da Etjca Group S.p.A., che gestirà la raccolta delle candidature e
l’individuazione dei profili idonei, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previsti dall’avviso.
Le figure selezionate saranno impiegate a supporto delle attività quotidiane svolte da ASE S.p.A.,
contribuendo al mantenimento del decoro urbano e al regolare svolgimento dei servizi di igiene
ambientale sul territorio.
Gli interessati potranno prendere visione dell’avviso di selezione, dei requisiti richiesti e delle
modalità di partecipazione, nonché presentare la propria candidatura, attraverso la piattaforma
dedicata di Etjca Group S.p.A., disponibile al seguente link:
https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=109178
ASE S.p.A. invita tutti gli interessati a consultare attentamente le informazioni pubblicate e a
presentare la candidatura entro i termini indicati, seguendo le modalità previste dalla procedura.
Con questa iniziativa, l’Azienda conferma il proprio impegno nel garantire servizi efficienti e
rispondere con tempestività alle esigenze della comunità, assicurando la qualità delle attività svolte
quotidianamente a beneficio del territorio.
Manfredonia, 15 settembre 2026