Casa Sollievo della Sofferenza: assunzione infermieri

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La Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” – I.R.C.C.S.intende avviare una selezione per Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Infermieri per assunzione a tempo determinato.

La procedura selettiva è finalizzata all’individuazione di Infermieri da inquadrare secondo quanto previsto dal CCNL Comparto Sanità – Triennio 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022 ARAN CNEL S205.

Le risorse selezionate saranno assegnate ai diversi reparti della Fondazione in funzione delle esigenze organizzative e dovranno garantire immediata disponibilità all’assunzione, nonché disponibilità allo svolgimento di turni notturni di 12 ore.

Alla selezione potranno partecipare tutti coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:

laurea triennale in Infermieristica ovvero Diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell’Art.6, comma 3, del D. Lgs. 30/12/92 n. 502 e s.m.i. (D.M. 739/1994), ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività. Il titolo accademico conseguito all’estero dovrà essere corredato di decreto di equipollenza con quello conseguibile in Italia e abilitante all’esercizio della professione;

iscrizione/preiscrizione all’OPI. Saranno ammessi con riserva coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno regolarmente inoltrato istanza di iscrizione all’albo professionale a condizione che tale requisito sia posseduto entro la data di assunzione. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

idoneità al lavoro su turnazione H24;

assenza di procedimenti incompatibili con l’esercizio professionale;

conoscenza lingua italiana (in caso di candidati stranieri).

Nella presente selezione è prevista una quota di riserva pari al 7% dei candidati considerati idonei per coloro i quali rientrano negli art. 1 e 18 della L. 68/1999 e ss.mm.ii. I candidati appartenenti alle categorie indicate nella legge, per usufruire del beneficio di cui trattasi, dovranno attestare di essere iscritti negli specifici elenchi istituiti presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione.

La Fondazione si avvarrà della società Randstad Italia S.p.A per la gestione di alcune fasi della selezione, inclusa la conduzione della (prima) prova selettiva che si svolgerà da remoto per mezzo di una prova con domande a risposta multipla.

L’esito della (prima) prova determinerà un elenco di idonei al quale la Fondazione di volta in volta, in funzione delle esigenze di personale, attingerà per convocare i nominativi e sottoporli ad un (successivo) colloquio/esame per la definitiva idoneità.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 30 Ottobre 2026 a pena di esclusione, tramite il form presente al link https://casasollievo.tuttoconcorsipa.it/

La compilazione del form di candidatura rappresenta l’unica ed esclusiva modalità di candidatura. Non verranno prese in considerazione domande pervenute con modalità differenti.

Per compilare il form di candidatura, gli interessati dovranno seguire le istruzioni allegate e trasmettere:

curriculum vitae in lingua italiana;

copia o autocertificazione firmata del titolo di studio;

iscrizione o domanda di iscrizione all’OPI;

documento di riconoscimento in corso di validità;

eventuale attestazione di iscrizione in specifici elenchi istituiti presso gli uffici competenti e stato di disoccupazione (per coloro che rientrano negli art. 1 e 18 della L. 68/1999 e ss.mm.ii.).

In seguito all’analisi delle candidature e della documentazione trasmessa, i candidati iscritti alla selezione riceveranno specifica comunicazione di ammissione/non ammissione all’indirizzo e-mail comunicato.

I candidati ammessi alla selezione verranno convocati a sostenere una prova da remoto con domande a risposta multipla sui seguenti argomenti:

conoscenze in ambito infermieristico, clinico-assistenziale, preventivo, organizzativo, legislativo e di sanità pubblica;

abilità logiche, numeriche e verbali;

conoscenza della Fondazione.

La prova si svolgerà nel periodo dal 24 al 26 novembre 2026. Le modalità di svolgimento della prova e le istruzioni tecniche per la partecipazione verranno comunicate in fase di convocazione.Supereranno la prova ed entreranno a far parte dell’elenco di idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio pari ad almeno 27/45. La prova consisterà in un test composto da 45 domande a risposta multipla. La valutazione delle risposte sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

risposta corretta: +1 punto;

risposta errata: -0,25 punti;

risposta non data: 0 punti.

In funzione poi delle esigenze di personale della Fondazione, i candidati ritenuti idonei e posti nell’elenco di idonei verranno convocati di volta in volta per essere sottoposti ad un colloquio/esame eseguito da una commissione ad hoc della Fondazione e diretto alla valutazione delle capacità professionali nonché all’accertamento delle capacità gestionali e organizzative.

I candidati idonei a seguito del colloquio orale, in caso di chiamata, saranno sottoposti a primaria garanzia dell’integrità psico-fisica, ed a spese dell’Istituto, ad un controllo sanitario preventivo preassuntivo a cura del Medico Autorizzato/Competente aziendale, per un’opportuna valutazione dell’idoneità ai diversi “rischi specifici per la salute”, correlati al particolare profilo mansionale che andranno a ricoprire presso le differenti strutture operative dell’Istituto medesimo (ai sensi e per gli effetti del “combinato disposto” ex art. 2087 Codice civile, ed artt. 15, 18, 25, 28, c. 2, l. f), 29 e 41, c. 1, l. a), c. 2. L. e-bis) e c. 2-bis, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.