Traduzione medico-scientifica: il percorso dell'Università SSML "Marco Polo" tra conoscenza linguistica e sapere medico

All'Università SSML "Marco Polo" di Foggia il percorso di Traduzione medico-scientifica mette in relazione competenze linguistiche e conoscenze biomediche. Attraverso lo studio di linguaggi specialist...

All'Università SSML "Marco Polo" di Foggia il percorso di Traduzione medico-scientifica mette in relazione competenze linguistiche e conoscenze biomediche. Attraverso lo studio di linguaggi specialistici e attività pratiche di laboratorio, gli studenti approfondiscono il rapporto tra lingua, terminologia e comunicazione in ambito sanitario.

Che cosa hanno in comune un referto medico e un videogioco? Apparentemente nulla. Eppure entrambi richiedono la stessa competenza: saper interpretare linguaggi specialistici e mediare tra culture diverse. È questa la sfida posta da un mercato del lavoro sempre più complesso e internazionale, nel quale conoscere una o più lingue straniere non è più sufficiente. Da questa esigenza nasce il progetto formativo dell'Università "Marco Polo" di Foggia, che con il Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica propone un percorso di studi che integra competenze linguistiche e specialistiche.

Dallo studio delle lingue straniere ai linguaggi della professione

Le lingue rappresentano il cuore del percorso di studi. Nell'arco dei tre anni gli studenti seguono oltre 1.500 ore di formazione linguistica. Il percorso comprende mediazione orale e scritta, lingua generale, conversazione e linguaggi settoriali. L'obiettivo è andare oltre la semplice conoscenza di una lingua straniera e acquisire gli strumenti necessari per utilizzarla nei diversi contesti professionali.

L'offerta formativa della'Università SSML "Marco Polo" di Foggia

L'offerta formativa dell'Università SSML "Marco Polo" comprende otto lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, arabo, russo e coreano. Il percorso accompagna gli studenti nell'acquisizione degli strumenti necessari per utilizzare le competenze linguistiche in contesti professionali differenti, attraverso lo studio dei linguaggi specialistici. Dal diritto all'economia, dalla medicina al marketing, dal turismo alla moda, fino ad ambiti come il doppiaggio, il sottotitolaggio, la traduzione di fumetti e la localizzazione di videogiochi, ogni settore rappresenta un'occasione per comprendere come la lingua cambi in base al contesto di riferimento e alle esigenze dei diversi destinatari.

Traduzione medico-scientifica un percorso tra competenze linguistiche e sapere medico

Tra i percorsi di specializzazione rientra quello di Traduzione medico-scientifica. Avviato nell'anno accademico 2023/2024 in collaborazione con Agorà Scienze Biomediche, coniuga la competenza linguistica e la conoscenza biomedica. ll percorso nasce dalla consapevolezza che tradurre un testo medico richieda competenze che vanno oltre la conoscenza della lingua: è necessario comprendere il contesto clinico, il significato della terminologia specialistica e le modalità con cui essa viene impiegata.

Dalla teoria alla pratica: i laboratori e la traduzione specialistica

Grazie al supporto di medici specialisti e professionisti del settore, gli studenti svolgono attività formative dedicate ai diversi ambiti delle scienze biomediche. Le attività spaziano dall'ecografia alla sutura, dalla microscopia alla semeiotica toracica e permettono di entrare in contatto con strumenti, procedure e linguaggi propri dell'ambito biomedico. Alle attività di laboratorio si affiancano esercitazioni di traduzione, revisione e analisi terminologica basate su articoli scientifici, testi divulgativi e referti medici. Il confronto con i documenti consente agli studenti di mettere in pratica quanto appreso, affinare il lessico specialistico e acquisire maggiore familiarità con la terminologia medico-scientifica.

Traduzione medico-scientifica: il percorso dell'Università SSML "Marco Polo" tra conoscenza linguistica e sapere medico

Traduzione medico-scientifica: il percorso dell'Università SSML "Marco Polo" tra conoscenza linguistica e sapere medico