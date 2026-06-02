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Ase Manfredonia: “Annuncio di Lavoro – (Addetti allo spazzamento ed alla raccolta rifiuti)”

Manpower Srl ricerca per l’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia (Fg), nr. 20

operatori ecologici/addetti alla raccolta dei rifiuti a tempo determinato.

Posizione richiesta: Addetti allo spazzamento ed alla raccolta dei rifiuti.

Luogo di lavoro: Manfredonia (FG).

Tipo di contratto: somministrazione a tempo determinato.

Descrizione del ruolo: Addetti allo spazzamento ed alla raccolta dei rifiuti, anche con

l’ausilio di mezzi ed attrezzature specifiche, per svolgere le seguenti attività:

Raccolta rifiuti solidi urbani

Spazzamento manuale e/o meccanico delle strade

Manutenzione del decoro urbano

Requisiti obbligatori richiesti:

Requisiti obbligatori richiesti: Titolo di Studio: Diploma di istruzione secondaria di primo grado (Licenza Media).

Patente B in corso di validità.

Idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione.

Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa

italiana (ove ricorra).

italiana (ove ricorra). Adeguata conoscenza della lingua italiana.

Comprovata esperienza pregressa nel ruolo.

Requisiti preferenziali:

Domicilio nel Comune di Manfredonia (FG).

L’attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità ed

inconferibilità nel pubblico impiego.

Le risorse selezionate dovranno auto dichiarare l’assenza di carichi pendenti e/o condanne

penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati impeditivi della costituzione

del rapporto di lavoro con la P.A. (sono reati impeditivi della costituzione del rapporto di

lavoro con la P.A. quei delitti dai quali deriva, in caso di condanna, la interdizione dai

pubblici uffici o la incapacità di contrarre con la P.A. o la estinzione del rapporto di

impiego). Tali dichiarazioni saranno, comunque, riscontrate d’ufficio con riserva da parte

della Società di valutare la gravità o meno di eventuali reati, sanzioni amministrative e/o

procedimenti penali e/o amministrativi rilevati in capo al dichiarante, in ragione della

peculiarità delle attività da svolgere con la P.A.

Cosa si offre:

Contratto in somministrazione a tempo determinato dall’08/06/2026 all’11/07/2026

Inquadramento e trattamento economico secondo il vigente Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro Utilitalia – Livello D2 (operatori ecologici).

Orario di lavoro: full time, con turni, anche notturni e festivi, per un totale di 38 ore

settimanali.



L’offerta è rivolta a candidati ambosessi nel rispetto del D.Lgs n. 198/2006 e s.m.i. e dei

D.Lgs. n. 215 e 216 del 2003 sulla parità di trattamento.

Modalità di candidatura e scadenza:

Gli interessati dovranno candidarsi all’annuncio allegando, obbligatoriamente, il

documento d’identità, il curriculum vitae ed il mod. C2 storico aggiornati, entro e non

oltre la data indicata.

Il link per candidarsi è il seguente: https://www.manpower.it/it/annunciolavoro/ambiente-e-sostenibilit/pulizie/addetti-allo-spazzamento-ed-alla-raccoltarifiuti/1006882

Scadenza perentoria per l’invio della candidatura: 03/06/2026