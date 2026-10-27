Action apre a Manfredonia ed è alla ricerca di personale, ecco come candidarsi

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MANFREDONIA – La redazione de ilsipontino.net è stata la prima a dare la notizia dell’arrivo a Manfredonia del colosso olandese del discount non-food Action. La catena si prepara ad aprire i battenti in una location storica e strategica: i locali dell’Ex Birreria in Via Cala del Fico 1, prendendo il posto dello storico punto vendita Euronics.

L’arrivo di Action si inserisce in una più ampia riqualificazione dell’area limitrofa al Centro Commerciale del Gargano, che vedrà presto anche l’apertura di un McDonald’s, di un distributore di benzina low-cost e di un nuovo store di rivestimenti per la casa. Action porterà in città la sua celebre formula “sorpresa e prezzi bassi”, offrendo un assortimento in continua rotazione di oltre 6.000 prodotti suddivisi in 14 categorie, dal fai-da-te alla cura della persona.

Action Manfredonia alla ricerca di personale, ecco come candidarsi

Per supportare questa nuova apertura, Action è alla ricerca di personale da inserire nel proprio organico. Le figure selezionate si occuperanno di mantenere il negozio rifornito e ordinato, assistere i clienti e gestire le attività di cassa all’interno di un ambiente dinamico e informale.

Attualmente, l’azienda ricerca tre profili specifici, tutti inquadrati al 5° livello del CCNL DMO, con uno sconto dipendenti del 15% su tutti i prodotti:

Addetto/a alle vendite (Part-time 24h): Contratto con stipendio annuale lordo di 14.022,68 € distribuito su 14 mensilità. Il lavoro è organizzato su turni distribuiti su 6 giorni settimanali, pianificati con quattro settimane di anticipo.

Contratto con stipendio annuale lordo di 14.022,68 € distribuito su 14 mensilità. Il lavoro è organizzato su turni distribuiti su 6 giorni settimanali, pianificati con quattro settimane di anticipo. Addetto/a alle vendite – Categoria Protetta (Part-time 24h): Stesse condizioni retributive (14.022,68 € annui lordi su 14 mensilità) con turnazione su 5 o 6 giorni. È richiesta l’iscrizione alle liste delle categorie protette (Legge 68/99).

Stesse condizioni retributive (14.022,68 € annui lordi su 14 mensilità) con turnazione su 5 o 6 giorni. È richiesta l’iscrizione alle liste delle categorie protette (Legge 68/99). Addetto/a alle vendite – Contratto a chiamata: Ideale per chi cerca massima flessibilità. Lo stipendio mensile lordo è pari a 2.119,71 €, riproporzionato in base alle ore effettive lavorate (fino a un massimo di 40 ore settimanali). Le chiamate avvengono con almeno 24 ore di preavviso, lasciando al candidato la libertà di accettare o meno il turno proposto.

Requisiti per candidarsi: Per entrare a far parte della squadra Action di Manfredonia, Action richiede:

Maggiore età (almeno 18 anni).

Possesso di un diploma di scuola superiore.

Flessibilità oraria e disponibilità a lavorare anche nei fine settimana.

Energia, motivazione e predisposizione al lavoro di squadra.

Condivisione dei valori aziendali: orientamento al cliente, rispetto, disciplina, semplicità e attenzione agli sprechi.