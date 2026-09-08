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PUNTI CARDINALI FOR WORK, DOMANI A CONFCOMMERCIO FOGGIA L’“ORIENTATION LAB” DEDICATO A DISOCCUPATI E INOCCUPATI

Foggia, 8 settembre 2026 – Prosegue a Foggia il percorso di “Punti Cardinali for Work”, l’iniziativa dedicata all’orientamento e all’accompagnamento al lavoro.

Domani, mercoledì 9 settembre, dalle ore 9 alle ore 15, nella sede di Confcommercio Foggia, in via Luigi Miranda 10, si terrà “Strategie di lavoro – Orientation Lab”, laboratorio gratuito rivolto a disoccupati e inoccupati under 65.

L’appuntamento, realizzato nell’ambito delle attività della misura Punti Cardinali promosse dalla Comune di Foggia con la collaborazione di Confcommercio Foggia, sarà condotto da una psicologa ed esperta di carriera e avrà un taglio fortemente pratico e personalizzato.

Nel corso della giornata i partecipanti saranno accompagnati in un percorso finalizzato a riconoscere e valorizzare le proprie competenze, individuare e superare le difficoltà che possono rallentare la ricerca di un’occupazione e costruire un piano d’azione concreto, definendo obiettivi e strategie utili per affrontare con maggiore consapevolezza il mercato del lavoro.

Alle ore 10.30 sarà presente nella sede di Confcommercio Foggia anche l’assessore al Lavoro della Città di Foggia, Giulio De Santis, che incontrerà i partecipanti e illustrerà i prossimi appuntamenti previsti nell’ambito di “Punti Cardinali for Work”.

“Con Punti Cardinali for Work vogliamo offrire opportunità concrete e strumenti realmente utili a chi si trova fuori dal mercato del lavoro e ha bisogno di ripartire, facendo il punto sulle proprie capacità e sulle possibilità disponibili – dichiara l’assessore Giulio De Santis –. L’Orientation Lab è uno degli appuntamenti di un percorso più ampio che proseguirà nelle prossime settimane con nuove iniziative. Domani sarà anche l’occasione per presentarle e per confrontarci direttamente con i partecipanti sulle loro esigenze”.

“La sfida occupazionale è una delle questioni centrali per il nostro territorio e va affrontata mettendo in relazione le persone con il sistema delle imprese. Come Confcommercio riteniamo fondamentale costruire, insieme alle istituzioni, percorsi che non si limitino all’orientamento ma aiutino concretamente a leggere le competenze richieste dal mercato e a creare nuove opportunità”, sottolinea Antonio Metauro, presidente di Confcommercio Foggia.

L’iniziativa rientra nel programma Punti Cardinali for Work, finanziato nell’ambito della programmazione Coesione Italia 2021-2027 – Puglia.