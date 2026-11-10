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ARIF, pubblicato il bando per assunzioni di operai a tempo indeterminato. Paolicelli: “Rafforziamo l’agenzia e diamo prospettive professionali a un settore strategico”

L’ARIF (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) ha pubblicato il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di operai idraulico-forestali specializzati, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Le nuove unità saranno assegnate ai Servizi territoriali dell’Agenzia per rafforzarne la capacità operativa nelle attività di gestione dei vivai, interventi selvicolturali, antincendio boschivo, protezione civile e manutenzione degli impianti irrigui. Un potenziamento che punta a migliorare l’efficienza dei servizi e a garantire una presenza ancora più capillare sul territorio regionale.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli – proseguiamo lungo un percorso preciso: dare stabilità al lavoro, riconoscere il valore delle professionalità impegnate nell’Agenzia e costruire condizioni concrete per il futuro dell’ARIF. Avevamo assunto impegni per rafforzare l’organico e offrire maggiori certezze a chi da anni contribuisce al funzionamento di una struttura essenziale per la Puglia e oggi diamo seguito a quegli obiettivi. L’ARIF svolge un ruolo determinante per l’agricoltura, la gestione delle risorse idriche, la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela del territorio: investire sulle persone significa rafforzare la capacità della Regione di rispondere a queste responsabilità”.

ll bando è consultabile sul sito istituzionale di ARIF, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, e sarà pubblicato anche sul portale INPA, sul BURP e sul portale dei concorsi della Regione Puglia. Dalla pubblicazione su InPa sarà possibile presentare le domande di candidatura.