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Vigili del Fuoco Foggia: relazioni sindacali al minimo storico, personale allo stremo e infortuni in aumento

Continua senza sosta la vertenza della FP CGIL VVF Foggia sulla critica situazione in cui versa il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.



Dal 5 agosto scorso, a seguito dell’incontro tenutosi presso la Commissione Paritetica Locale, la scrivente Organizzazione Sindacale è ancora in attesa della consegna del verbale ufficiale di conciliazione. Un ritardo ingiustificato che rappresenta l’ennesimo segnale di un atteggiamento elusivo delle corrette dinamiche di confronto sindacale, dove l’assenza di riscontri ufficiali finisce

per ostacolare il legittimo ruolo di rappresentanza dei lavoratori.

A questo quadro si aggiunge una gestione organizzativa fortemente contestata, incapace di alleviare lo stato di profondo stress psicofisico del personale in servizio, costantemente impegnato nell’emergenza incendi e condizionato da una grave carenza d’organico: al Comando di Foggia mancano oltre 60 unità e il soccorso pubblico viene garantito solo a prezzo di enormi sacrifici

personali.

Si segnala, inoltre, che alla data del 1° settembre si registrano ad oggi, già circa 10

infortuni in più rispetto al dato complessivo del 2025, con ancora quattro mesi davanti prima della fine dell’anno. Un dato emblematico che dimostra come l’aumento dei carichi di lavoro e lo stress operativo stiano mettendo a serio rischio la salute e l’incolumità del personale.

Per questo spiace constatare come da parte della Direzione del Comando non si riscontri un’azione sufficientemente incisiva e determinata presso gli organi superiori per rivendicare l’assegnazione di nuove unità di personale, indispensabili per dare respiro a una pianta organica ormai stremata.

«I Vigili del Fuoco non possono continuare a pagare a caro prezzo le inefficienze gestionali, la mancanza di programmazione e l’arroganza di chi pensa di poter fare a meno del confronto con chi rappresenta i lavoratori», dichiara la Segreteria Provinciale FP CGIL Foggia.



La FP CGIL VVF Foggia esige un immediato e drastico cambio di rotta: servono risposte formali tempestive, il ripristino delle corrette relazioni sindacali e un interpello straordinario per nuove unità di personale per la Capitanata. Il sindacato è pronto a mettere in campo ulteriori forme di lotta e mobilitazione consentita dall’ordinamento, compreso lo sciopero di categoria.

FP CGIL VVF Foggia