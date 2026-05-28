Al via la stagione del pomodoro: Princes assume 1.200 risorse per lo stabilimento di Foggia, come candidarsi
Con l’imminente inizio della campagna estiva del pomodoro nel Sud Italia, Princes Industrie Alimentari ha annunciato un importante piano di reclutamento. L’azienda, che gestisce a Foggia il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro, è alla ricerca di 1.200 lavoratori stagionali per supportare il picco delle attività produttive.
I nuovi assunti saranno integrati nello stabilimento foggiano – cuore del distretto del pomodoro della Capitanata – con contratti a tempo determinato strettamente legati alla durata della stagione. Le risorse andranno a rafforzare diversi comparti: dalle linee di produzione fino ai reparti agronomici, passando per la logistica e il controllo qualità. Tra i profili più richiesti vi sono addetti alla movimentazione merci, operatori di linea, impiegati nella bollettazione e autisti.
Il lavoro, organizzato su turni a ciclo continuo, non richiede necessariamente un’esperienza pregressa nel settore per le posizioni di base, rendendo l’offerta accessibile a molti. Tuttavia, per i ruoli inerenti alla logistica, è indispensabile essere in possesso delle patenti funzionali alla mansione (ad esempio il patentino per la conduzione di carrelli elevatori o patenti CQC per l’autotrasporto).
Come candidarsi Le selezioni sono già aperte. È possibile inviare la propria candidatura completa di curriculum vitae e degli eventuali attestati o patenti in proprio possesso scrivendo direttamente alla seguente e-mail: curriculum@princes-ia.it.