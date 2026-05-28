Al via la stagione del pomodoro: Princes assume 1.200 risorse per lo stabilimento di Foggia, come candidarsi

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Con l’imminente inizio della campagna estiva del pomodoro nel Sud Italia, Princes Industrie Alimentari ha annunciato un importante piano di reclutamento. L’azienda, che gestisce a Foggia il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro, è alla ricerca di 1.200 lavoratori stagionali per supportare il picco delle attività produttive.

I nuovi assunti saranno integrati nello stabilimento foggiano – cuore del distretto del pomodoro della Capitanata – con contratti a tempo determinato strettamente legati alla durata della stagione. Le risorse andranno a rafforzare diversi comparti: dalle linee di produzione fino ai reparti agronomici, passando per la logistica e il controllo qualità. Tra i profili più richiesti vi sono addetti alla movimentazione merci, operatori di linea, impiegati nella bollettazione e autisti.

Il lavoro, organizzato su turni a ciclo continuo, non richiede necessariamente un’esperienza pregressa nel settore per le posizioni di base, rendendo l’offerta accessibile a molti. Tuttavia, per i ruoli inerenti alla logistica, è indispensabile essere in possesso delle patenti funzionali alla mansione (ad esempio il patentino per la conduzione di carrelli elevatori o patenti CQC per l’autotrasporto).

Come candidarsi Le selezioni sono già aperte. È possibile inviare la propria candidatura completa di curriculum vitae e degli eventuali attestati o patenti in proprio possesso scrivendo direttamente alla seguente e-mail: curriculum@princes-ia.it.