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Massimo Russo torna al vertice di Sanitaservice Foggia: oggi la firma del contratto presso la Direzione Generale

Sottoscritto questa mattina, presso la Direzione Generale di ASL Foggia, il contratto che formalizza l’incarico di Massimo Russo quale Amministratore Unico di Sanitaservice ASL FG S.r.l.

Alla firma erano presenti la Direttrice Generale Tiziana Dimatteo, e il Direttore Amministrativo, Massimo Raponi.

LA NOMINA AL TERMINE DI UNA PROCEDURA PUBBLICA

La nomina di Massimo Russo arriva al termine della procedura ad evidenza pubblica avviata da ASL Foggia con deliberazione del Commissario Straordinario n. 510 del 7 maggio 2026, nel rispetto delle Linee guida regionali in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Al termine dell’iter previsto, l’Assemblea ordinaria dei soci di Sanitaservice, riunitasi il 2 settembre 2026, ha individuato Massimo Russo quale Amministratore Unico. La decisione è stata successivamente recepita da ASL Foggia con deliberazione n. 505 del 2 settembre 2026.

L’incarico avrà durata di tre esercizi consecutivi, 2026, 2027 e 2028, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del triennio, fatta salva la possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata.

RITORNO ALLA GUIDA DI SANITASERVICE

Per Massimo Russo si tratta di un ritorno alla guida di Sanitaservice, infatti aveva già ricoperto l’incarico di Amministratore Unico della società dal 2018 al 2023, per due mandati consecutivi.

La nuova nomina si inserisce dunque in un percorso di conoscenza diretta della società, della sua organizzazione e delle attività svolte a supporto dell’Azienda Sanitaria Locale.

La precedente esperienza alla guida di Sanitaservice rappresenta un elemento di continuità, al quale si affianca il percorso professionale maturato negli anni da Russo in ambito accademico, gestionale e amministrativo.

ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZE GESTIONALI

Massimo Russo è docente di Statistica presso l’Università degli Studi di Foggia e ha maturato nel corso della propria attività professionale esperienze di amministrazione e gestione in realtà pubbliche e partecipate.

Tra gli incarichi precedentemente ricoperti figurano anche quelli di amministratore unico di Amgas S.p.A., AM Service S.r.l. e AmgasVerde S.r.l.

Il suo percorso coniuga quindi competenze in ambito accademico e statistico con esperienze maturate nella gestione di società e organismi chiamati a operare in contesti caratterizzati da responsabilità amministrative e organizzative.

L’AVVIO DEL NUOVO MANDATO

Con la sottoscrizione del contratto decorre formalmente il nuovo incarico. All’Amministratore Unico sono attribuiti, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale, i poteri di rappresentanza e quelli relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della società. Il lavoro dei prossimi anni sarà orientato al consolidamento del ruolo di Sanitaservice quale società in house di ASL Foggia, attraverso un rapporto sempre più strutturato con l’Azienda sanitaria e una particolare attenzione all’organizzazione delle attività, alla qualità dei servizi, alla valorizzazione delle professionalità e all’efficienza gestionale.

“Assumere nuovamente la guida di Sanitaservice rappresenta per me un grande onore e, soprattutto, una importante responsabilità nei confronti di ASL Foggia, dei lavoratori e dell’intera comunità provinciale, dichiara Massimo Russo. Conosco questa realtà e ho avuto modo di viverne direttamente le dinamiche durante i precedenti mandati. Oggi torno con un’esperienza professionale ulteriormente maturata e con la volontà di mettere le mie competenze al servizio della società. Ringrazio la Direzione Generale per la fiducia e assicuro il massimo impegno per affrontare le sfide che ci attendono, lavorando in piena collaborazione con la ASL, con i dipendenti e con tutti gli interlocutori istituzionali”.

“L’avvio del nuovo mandato costituisce un momento rilevante per consolidare e rafforzare il raccordo tra ASL Foggia e Sanitaservice, dichiara il Direttore Amministrativo, Massimo Raponi. La società ha un ruolo significativo nell’organizzazione e nel funzionamento complessivo delle attività aziendali, in questa prospettiva, sarà fondamentale promuovere un dialogo costante e costruttivo tra le strutture, assicurando una piena condivisione degli obiettivi, delle priorità e delle linee di intervento. L’intento è favorire un modello di collaborazione sempre più integrato ed efficace, nel pieno rispetto delle rispettive competenze e responsabilità, creando le condizioni affinché le attività di Sanitaservice possano svilupparsi in modo coerente e coordinato con le esigenze di ASL Foggia e con gli indirizzi definiti dalla Direzione Strategica”.

“Con la firma del contratto si conclude formalmente il percorso che ha portato alla nomina di Massimo Russo quale Amministratore Unico di Sanitaservice, dichiara la Direttrice Generale di ASL Foggia, Tiziana Dimatteo. La sua consolidata esperienza nell’ambito della gestione economico-finanziaria e la conoscenza dei processi di programmazione e controllo rappresentano competenze di particolare valore per accompagnare Sanitaservice in un percorso di ulteriore crescita e consolidamento. In questa fase sarà fondamentale proseguire nel lavoro di programmazione e gestione, orientando ogni scelta verso criteri di efficienza, appropriatezza e sostenibilità. Una gestione attenta e responsabile, continua la Dimatteo, consentirà di qualificare la spesa, ottimizzare l’impiego dei mezzi disponibili e rafforzare la capacità della società di rispondere in modo efficace alle esigenze dell’Azienda, contribuendo a garantire servizi sempre più efficienti e di qualità. Sono certa che l’esperienza e le competenze maturate da Massimo Russo apporteranno un valore aggiunto e contribuiranno concretamente al raggiungimento di questi obiettivi. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di avviare una collaborazione costante e proficua, nel pieno rispetto dei ruoli e degli indirizzi aziendali e con la consapevolezza che efficienza, qualità e continuità dei servizi rappresentano un obiettivo comune, conclude la direttrice generale”.