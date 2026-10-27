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Definite le date per l’espletamento della prova pratica del Concorso Unico Regionale per Operatore socio-sanitario – OSS

Riprende con l’espletamento della prova pratica il Concorso unico regionale di Operatore socio-sanitario – OSS, che ha avuto inizio il 22 giugno 2026.

La Commissione di concorso ha definito le seguenti date per l’espletamento della prova pratica: martedì 1 dicembre 2026, mercoledì 2 dicembre 2026, giovedì 3 dicembre 2026 e venerdì 4 dicembre 2026.

La prova pratica sarà sostenuta presso “Vigna Nocelli Grand Hotel”.

I candidati da preselezionare sono pari a 4.847, cioè i partecipanti che hanno superato la prova preselettiva, oltre a concorrenti esentati e ammessi con riserva a sostenere la prova pratica di cui all’art. 20, co. 2-bis, L. 104/92 e s.m.i. .

La Commissione ha sorteggiato la lettera P.

Il calendario e gli orari delle prove saranno comunicate ai candidati entro l’inizio della prossima settimana