Jonathan Kashanian ha laciato un lavoro ambitissimo, le rivelazioni al GF Vip: “Era un uomo molto potente”

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Jonathan Kashanian sta vivendo un momento un po’ delicato al Grande Fratello Vip dopo gli scontri scoppiati nella casa più spiata dagli italiani con Marina La Rosa e Andreas Muller. Lui desidera affrontare un percorso sereno e quello che è successo non lo fa sentire bene, durante uno sfogo ha chiaramente detto che va via quando non sta bene in un contesto.

Il gieffino si è detto pronto ad abbandonare il reality se la situazione nella casa prenderà una piega che non gli piace, ha poi rivelato di aver rinunciato in passato ad un ottimo lavoro. Ad alcuni suoi compagni di avventura ha raccontato che era un prestigioso lavoro in una fascia oraria ottima, sicuramente era una trasmissione ma non ha specificato quale.

Jonathan Kashanian ha lasciato un prestigioso lavoro in passato: cosa ha raccontato il gieffino al Grande Fratello Vip

Il gieffino ha raccontato di essersi licenziato tramite un messaggio inviato su WhatsApp, ai suoi compagni di avventura ha detto che aveva un lavoro che tutti volevano, era ambitissimo e in un orario super ambito perché quando ha iniziato a non trovarsi più bene ha inviato il messaggio.

Cosa ha scritto nel messaggio? Che mancavano le basi per una proficua e serena collaborazione ed è per questo che avrebbero più lavorato insieme. Jonathan Kashanian ha preferito non fare nomi però ha rivelato che era un uomo molto potente, ha poi aggiunto: “È successo con questa persona potente, tutti erano scioccati quando ho detto che avevo scritto quel messaggio”.