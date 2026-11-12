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LAVORO, INTESA STORICA TRA IMPRESE E SINDACATI. METAURO: “REGOLE CONDIVISE PER UNA CONCORRENZA PIÙ EQUA”

Foggia, 12 novembre 2026 – Definire regole comuni per riconoscere le organizzazioni realmente rappresentative delle imprese e dei lavoratori, rafforzare la contrattazione collettiva, garantire rinnovi contrattuali più tempestivi e tutelare il potere d’acquisto dei salari. Sono questi i principali obiettivi della storica intesa raggiunta, la mattina del 12 novembre alle 5.30, tra CGIL, CISL, UIL e tredici organizzazioni datoriali, tra cui Confcommercio, al termine di un lungo percorso negoziale conclusosi con una trattativa di circa diciotto ore.

Si tratta di un’ipotesi di accordo quadro interconfederale che punta a ridefinire le regole delle relazioni sindacali nel settore privato. Tra gli aspetti più significativi, l’introduzione di criteri per misurare e certificare la rappresentatività delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, così da contrastare la proliferazione dei cosiddetti contratti pirata e le forme di concorrenza sleale basate sulla riduzione delle tutele.

L’intesa interviene anche sui tempi dei rinnovi contrattuali, prevedendo procedure per anticipare l’avvio delle trattative e strumenti di verifica delle retribuzioni rispetto all’inflazione. Conferma inoltre il ruolo della contrattazione nazionale e territoriale, dedicando specifica attenzione alla formazione professionale, alla sicurezza sul lavoro e alla partecipazione dei lavoratori.

Un risultato che segna un passaggio importante nel dialogo tra le parti sociali e apre un percorso di attuazione destinato a coinvolgere i diversi settori produttivi.

Per Antonio Metauro, presidente di Confcommercio provincia di Foggia, il valore dell’intesa va letto anche nella sua dimensione territoriale, soprattutto in una provincia nella quale la tenuta delle piccole imprese rappresenta una questione economica e sociale di primaria importanza.

“Siamo di fronte a un risultato di portata storica, che dimostra quanto il dialogo tra le parti sociali possa incidere concretamente sulle prospettive economiche del Paese. Desidero sottolineare il lavoro prezioso svolto dai professionisti e dalle strutture tecniche della nostra Confederazione, che hanno contribuito, insieme ai rappresentanti delle altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali, alla costruzione di questa intesa. Dietro un accordo di tale importanza ci sono competenze, capacità di mediazione e un impegno costante nel ricercare soluzioni condivise. È anche questa la forza di una grande organizzazione di rappresentanza come Confcommercio: mettere le proprie professionalità al servizio delle imprese e contribuire, con responsabilità, alla definizione delle regole che riguardano il futuro del lavoro.

È un segnale che dobbiamo raccogliere soprattutto nei territori, dove le difficoltà delle imprese e quelle del mondo del lavoro spesso si incontrano, senza trovare risposte adeguate.

In Capitanata abbiamo un tessuto economico fatto prevalentemente di piccole attività commerciali, turistiche e di servizi, che ogni giorno devono confrontarsi con costi di gestione elevati, margini sempre più contenuti e un mercato in continua trasformazione. Chiediamo giustamente a queste imprese di innovare, investire, creare occupazione e garantire condizioni di lavoro adeguate. Ma dobbiamo anche interrogarci su quali strumenti mettiamo a loro disposizione per sostenere queste responsabilità”.

Il presidente richiama quindi il tema della concorrenza e della qualità del sistema produttivo.

“Il contrasto al dumping contrattuale è una questione di equità. Chi applica correttamente i contratti, investe nella formazione e rispetta i propri lavoratori non deve trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto a chi utilizza strumenti impropri per ridurre i costi.

La qualità del lavoro non può essere separata dalla sostenibilità dell’impresa. Se un’attività chiude, se un negozio abbassa definitivamente la saracinesca o se un’impresa rinuncia a investire, il territorio perde opportunità economiche, occupazione e servizi per la comunità”