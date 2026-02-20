Mister Piccoli riparte da Lucera
La Lucera Calcio annuncia l’arrivo di Francesco Piccoli come nuovo allenatore biancoceleste a partire da lunedì prossimo.
Tecnico giovane e preparato, arriva dopo l’ottimo lavoro alla guida della Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932, portata dalle ultime posizioni a un passo dai playoff, valorizzando tanti giovani talenti, molti dei quali oggi nel mondo calcistico professionistico.
Curriculum di tutto rispetto per il tecnico sipontino, partito con esperienze nel Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, culminate da risultati importanti, fino alla Prima squadra, da allenatore in seconda in Promozione, Eccellenza e Serie D.
Tra le altre avventure, ha guidato l’Accademia Manfredonia e lo Sporting Manfredonia, vincendo due campionati.
Auguriamo a mister Piccoli un buon lavoro e un’avventura che possa portare tante soddisfazioni. Buon lavoro Mister!