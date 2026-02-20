Lucera

Mister Piccoli riparte da Lucera

Redazione20 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mister Piccoli riparte da Lucera

La Lucera Calcio annuncia l’arrivo di Francesco Piccoli come nuovo allenatore biancoceleste a partire da lunedì prossimo.

Tecnico giovane e preparato, arriva dopo l’ottimo lavoro alla guida della Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932, portata dalle ultime posizioni a un passo dai playoff, valorizzando tanti giovani talenti, molti dei quali oggi nel mondo calcistico professionistico.

Curriculum di tutto rispetto per il tecnico sipontino, partito con esperienze nel Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, culminate da risultati importanti, fino alla Prima squadra, da allenatore in seconda in Promozione, Eccellenza e Serie D.

Tra le altre avventure, ha guidato l’Accademia Manfredonia e lo Sporting Manfredonia, vincendo due campionati.

Auguriamo a mister Piccoli un buon lavoro e un’avventura che possa portare tante soddisfazioni. Buon lavoro Mister!

Redazione20 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©