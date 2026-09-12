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Lucera: cambio al vertice della Compagnia Carabinieri, si insedia il Capitano Pierpaolo Zarrelli

Dal 10 settembre 2026, il Capitano Pierpaolo ZARRELLI ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Lucera, avvicendandosi al Capitano Federico DI GIOVANLEONARDO.

Trentaduenne, originario di Benevento, ha intrapreso il proprio percorso di formazione militare frequentando prima la prestigiosa Scuola Militare “Teulié” di Milano e, successivamente, il 197° Corso dell’Accademia Militare di Modena, per poi completare gli studi universitari in Giurisprudenza presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Nel corso della sua carriera professionale, ha ricoperto delicati e complessi incarichi operativi nell’ambito della Linea Mobile e Speciale dell’Arma dei Carabinieri. In particolare, ha prestato servizio presso il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, venendo impiegato in delicate missioni internazionali. Successivamente trasferito con l’incarico di Comandante di Sezione Operativa al Gruppo Intervento Speciale (G.I.S.), Unità d’Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri, il Capitano Zarrelli ha preso parte a svariate operazioni ad alto rischio all’estero e in Italia.

Durante il suo insediamento, in presenza del Col. Giovanni Capone, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia, l’Ufficiale si è rivolto direttamente alle donne e agli uomini della Compagnia di Lucera presenti: “Sono felice e onorato dell’incarico che il Comando Generale ha deciso di affidarmi. Cercherò, con impegno e determinazione, di contribuire alla sicurezza di questa provincia, lavorando insieme a tutti voi per garantire la prossimità e la vicinanza dell’Arma alle comunità che ci sono state affidate”.