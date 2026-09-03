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Sabato “Canta Napoli 3.0” alla Sagra delle Sagre di Lucera: Micky Sepalone e Angela Piaf Protagonisti della notte d’apertura nel Centro Storico

Sabato 5 e 6 Domenica settembre 2026 Lucera si prepara a vivere la IX edizione de “La Sagra delle Sagre”, l’evento promosso dalla Pro Loco Lucera Aps, presieduta da Stefano Ciccarelli. Una manifestazione che trasformerà il centro storico in una grande vetrina di sapori, eccellenze enogastronomiche, tradizioni popolari e scambi culturali di respiro europeo, con la partecipazione di oltre 70 ospiti dalla Polonia e una delegazione di Loreto nell’ambito del progetto “Civic”. In questo contesto di festa e condivisione, tra i momenti musicali di maggior rilievo spicca lo straordinario concerto-evento “Canta Napoli 3.0”, che aprirà ufficialmente il weekend di spettacoli sabato 5 settembre 2026 alle ore 21.30.

Guidato dalle trascinanti e carismatiche voci di Micky Sepalone e Angela Piaf, lo show rappresenta un evoluto omaggio alla canzone classica napoletana, rivisitata con sonorità moderne e travolgenti. Un viaggio musicale che spazia dallo swing di Renato Carosone alla rivoluzione blues e rock di Pino Daniele, fino ai capolavori di Totò, Sergio Bruni e Libero Bovio e ai toccanti omaggi a Modugno, Dalla e De André. Sul palco una formazione d’eccellenza guidata dal Maestro Giuseppe Fabrizio (direzione musicale e pianoforte) insieme a Francesco Genovese alla batteria, Vicente Loco al basso, Yuri Pippo alla chitarra ed Emanuele Acucella al sax, affiancati dal lavoro tecnico di Emmanuel Venturini (regia audio) e dal service audio-luci dei Fratelli Finizio.

Per lo show si tratta di un appuntamento cruciale all’interno del tour estivo, giunto con orgoglio alla sua diciannovesima edizione, che proprio nel primo weekend di settembre vedrà la band impegnata in una doppia tappa ad altissimo tasso di energia: dopo l’esibizione di sabato 5 settembre a Lucera (FG) nell’ambito de “La Sagra delle Sagre”, la carovana di “Canta Napoli 3.0” ripartirà subito alla volta della Campania per il concerto di domenica 6 settembre a Nola, Città Metropolitana di Napoli.

Per tutte le informazioni, le foto e gli aggiornamenti in tempo reale sulle prossime tappe del tour, è possibile consultare il sito ufficiale www.cantanapoli.org e seguire le pagine social ufficiali “Canta Napoli Band”.