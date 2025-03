[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucera Capitale italiana della formazione degli sbandieratori con il Camp LIS 2025

In 150 da tutta Italia nelle giornate del 22 e 23 marzo.

Start alle ore 15.00 di sabato 22 marzo con i saluti del sindaco Pitta e di alcuni vertici della Lega italiana sbandieratori.

Lucera si prepara ad accogliere l’appuntamento formativo più importante della Lega Italiana Sbandieratori, sodalizio che conta decine di compagnie affiliate in tutta la Penisola.

La città pugliese è stata scelta quest’anno per ospitare il Camp LIS 2025, evento nazionale dedicato ai Maestri di Bandiera, Istruttori Musici e Aspiranti, nonché ai Giudici di gara. Sono circa 150 i partecipanti provenienti da varie città italiane che giungeranno nella Capitale regionale della Cultura 2025.

La manifestazione si svolgerà nelle giornate del 22 e 23 marzo presso la Biblioteca Comunale “Ruggiero Bonghi” e la scuola Ex Gil. È organizzata dall’Asd Sbandieratori e Musici “Città di Lucera”, compagnia che, nell’ambito della Lega, vanta il più alto numero di iscritti di tutto il Sud Italia.

L’evento prenderà il via il sabato pomeriggio alle 15 nella Biblioteca Bonghi con il saluto del sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, seguito dagli interventi di alcuni vertici della LIS e del presidente del Gruppo Sbandieratori e Musici “Città di Lucera”.

Il Camp punta ad aggiornare sulle eventuali variazioni nei regolamenti, rispondendo nel contempo all’esigenza di usufruire di momenti formativi mirati per ogni settore. La due giorni prevede infatti una proposta ampia di corsi specifici e dettagliati, dalla tecnica, con una particolare attenzione alle penalità, alle coreografie, passando per la lettura musicale, con un numero ben bilanciato di ore dedicate sia alla teoria che agli esercizi pratici, e la possibilità per i partecipanti, seguiti da diversi istruttori membri della Commissione ed esterni, di acquisire dei crediti.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare il Camp LIS nella nostra città proprio nell’anno in cui ha il titolo di Capitale pugliese della Cultura 2025, che intendiamo valorizzare trasformandolo Lucera in Capitale italiana della Formazione della Lega Italiana Sbandieratori. La suddivisione di specifici corsi, l’apporto di formatori esperti nel settore e il giusto mix di teoria e pratica per ogni specializzazione, infatti, fanno del Camp un’esperienza unica nel suo genere”, afferma Francesco Loconte, presidente della Compagnia Sbandieratori e Musici di Lucera.