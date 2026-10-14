Lucera
A Lucera salta il mercato settimanale per la protesta degli autotrasportatori
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A Lucera salta il mercato settimanale per la protesta degli autotrasportatori
Mercoledì senza mercato a Lucera: la protesta degli autotrasportatori ha, di fatto, impedito ai venditori ambulanti di raggiungere la città lucerina.
Sono pochi, infatti, gli ambulanti presenti, ovvero quelli locali, mentre al resto dei venditori, quasi tutti provenienti dalla Bat, è stato impedito l’accesso alla città a causa dei blocchi stradali.
La mobilitazione prosegue in tutta la Capitanata ed in gran parte del resto d’Italia.