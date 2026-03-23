Lucera capitale della scherma giovanile: oltre 200 atleti in pedana per il Gran Premio Under 14

Due giorni all’insegna dello sport, della competizione e della condivisione hanno animato il Palazzetto dello Sport di Lucera che il 21 e 22 marzo ha ospitato il Campionato Regionale Gran Premio Giovanissimi Under 14 – 6 Armi.



“Tre armi, un solo obiettivo: la stoccata vincente!” è stato lo slogan dell’evento, organizzato dalla Sezione Scherma della Polisportiva Opera Lucera affiliata alla Federazione Italiana Scherma (FIS), con il patrocinio del Comune di Lucera. In pedana si sono confrontati oltre 200 giovani schermidori, di età compresa tra i 10 e i 13 anni, provenienti non solo dalla Puglia ma anche da Molise e Basilicata.



Al termine delle competizioni sono stati assegnati 24 titoli regionali, suddivisi tra le tre armi – fioretto, sciabola e spada – e le diverse categorie.



Nella categoria Maschietti e Bambine si sono imposti: Lorenzo Abruzzese (Potenza Scherma) nel fioretto maschile, Carola Del Conte (Club Scherma Bari) nel fioretto femminile, Menotti Luigi Frassanito (Virtus Scherma Salento) nella spada maschile, Giulia Pastore (Accademia di Scherma Lecce) nella spada femminile, Antonio De Gregorio (Dauno Foggia) nella sciabola maschile e Maria Francesca Casciato (Club Scherma San Severo) nella sciabola femminile.



Tra i Giovanissimi e Giovanissime, vittorie per Gabriele Basile (Club Scherma Bari) nel fioretto maschile, Carola Ruggio (Circolo della Scherma Brindisi) nel fioretto femminile, Iacopo Moschettini (Virtus Scherma Salento) nella spada maschile, Gaia Olivieri (Olympia Fencing Club) nella spada femminile, Lorenzo Maria Di Michele e Beatrice Melino (entrambi del Dauno Foggia) nella sciabola.



Nella categoria Ragazzi e Ragazze hanno conquistato il titolo: Zwannah Richards (Circolo della Scherma Brindisi) nel fioretto maschile, Lucrezia Loffredo (Olympia Fencing Club) nel fioretto femminile, Matteo Masella (Club Scherma Taranto) nella spada maschile, Martina Zezza (Scherma Lame Azzurre Brindisi) nella spada femminile, Giuseppe Orsogna (Club Scherma Casalvecchio di Puglia) nella sciabola maschile e Matilde Borraccino (Scherma Trani) nella sciabola femminile.



Infine, tra gli Allievi e Allieve, successi per Nicola Oronzo Innamorato (Virtus Scherma Salento) e Rebecca Sacco (Potenza Scherma) nel fioretto, Pietro Mario Rapanà e Virginia Mele (entrambi della Virtus Scherma Salento) nella spada, Antonio Maria De Paolis e Giulia Pertosa (Dauno Foggia) nella sciabola.

A impreziosire la manifestazione anche la presenza della campionessa mondiale ed europea Martina Criscio, cresciuta nel Circolo Schermistico Dauno.



“Oggi si chiude la stagione degli Under 14 con ventiquattro campioni su ben 200 partecipanti. Si tratta di una gara importante nel panorama schermistico regionale, perché rappresenta il massimo traguardo del percorso agonistico stagionale. Il Comitato supporta con convinzione gli organizzatori, in particolare la Polisportiva Opera San Giuseppe, per il grande lavoro svolto, e ringrazia il Comune di Lucera”, ha dichiarato Roberto Lippolis, presidente del Comitato Regionale Puglia della FIS, auspicando in futuro l’assegnazione alla città di eventi di livello superiore.



“Questa due giorni ha registrato ottimi riscontri, non solo dal punto di vista sportivo – che era il nostro obiettivo principale – ma anche sotto il profilo dell’accoglienza e dell’ospitalità riservata ad atleti e accompagnatori. Ci sono inoltre buone possibilità di portare a Lucera anche manifestazioni di livello nazionale”, ha aggiunto Gianni Finizio, responsabile sez. Scherma della Polisportiva Opera San Giuseppe di Lucera.