LUCERA FESTEGGIA LA MUSICA E PRESENTA ALLA COMUNITÀ LA PRODUZIONE “CROCEVIA DI POPOLI E CULTURE: IL GRANDE BATTITO”

Sabato 21 giugno, in piazza Duomo, centinaia di musicisti eseguiranno l’inno di Mameli

Lucera – Il 21 giugno inizia l’estate e la Capitale Cultura Puglia 2025 ospiterà la Festa della Musica a cui parteciperanno centinaia di musicisti impegnati in 4 eventi che punteggeranno un pomeriggio denso di note.

Si parte alle 18.00 con il concerto dell’Orchestra da Camera “Città di Lucera”, ospitato nel chiostro del Convento di San Pasquale, che eseguirà il programma “La musica napoletana del XVIII secolo in Terra Federiciana”.

Alle 19.00, dal piazzale antistante l’ingresso laterale alla Fortezza Svevo-Angioina, partirà il concerto bandistico itinerante eseguito dalla Banda “Silvio Mancini Città di Lucera”. I musicisti sflleranno lungo il nuovo viale Castello e per le vie del Centro Storico, fino a raggiungere piazza Duomo, eseguendo marce sinfoniche e militari della tradizione pugliese. Al concerto parteciperanno anche i giovanissimi musicisti che frequentano la scuola dell abanda.

Alle 20.00, nel cortile della sede vescovile, in piazza Duomo, si proseguirà con il Concerto della Corale.

Il gran finale della Festa della Musica è in programma alle 21.00, proprio in piazza Duomo, con centinaia di musicisti che eseguiranno l’Inno nazionale. Allo spettacolare evento parteciperanno le Bande di Mesagne (Capitale Cultura Puglia 2023) e Monte Sant’Angelo (Capitale Cultura Puglia 2024), dirette dal maestro Francesco Finizio, che suoneranno insieme a l’Orchestra da Camera “Città di Lucera”, la Banda “Silvio Mancini Città di Lucera” e la Corale.

L’esecuzione dell’inno di Goffredo Mameli sarà preceduto dalla presentazione di “Crocevia di popoli e culture: il grande battito”: produzione musicale originale ispirata dalla vision di Lucera Capitale Cultura Puglia 2025.

Curata da Mario Rucci, pianista e compositore lucerino che nel recente passato ha diretto il Conservatorio ‘Umberto Giordano’ di Foggia e Rodi Garganico, sarà ascoltata per la prima volta su supporto elettronico il 21 giugno sempre in piazza Duomo.

“Nel giorno in cui l’estate irrompe Lucera sarà anche la Capitale della Musica, animata dalla passione e dalla maestria di centinaia di musicisti di tutte le età e di tante provenienze, com’è proprio di un luogo che da due millenni accoglie e connette tra loro genti, tradizioni e culture diverse”, dichiara il coordinatore di Lucera Capitale Cultura Puglia 2025, Pasquale Gatta.

“Lucera ha una tradizione bandistica e concertistica tra le più importanti e vivaci dell’intera Puglia ed abbiamo ritenuto doveroso omaggiarla attingendo ad uno dei tanti e ricchi patrimoni culturali che definiscono l’identità stessa della nostra comunità”, commenta l’assessora alla Cultura del Comune di Lucera Maria Angela Battista.

“Ringrazio di cuore il maestro Mario Rucci per aver messo in musica la visione che ha indirizzato il lavoro collettivo da cui è scaturita la designazione a Capitale Cultura Puglia 2025”, aggiunge il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta. “Lucera è per vocazione un luogo in cui le persone e le culture si incrociano e connettono, in un fecondo processo di generazione e rigenerazione che il maestro Rucci ha saputo cogliere appieno. Un altro, prezioso tassello si aggiunge al policromatico mosaico che stiamo componendo in questo meraviglioso anno”.