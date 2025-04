[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LUCERA CAPITALE CULTURA PUGLIA 2025: FORTEZZA, MUSEO ARCHEOLOGICO E ANFITEATRO APERTI PER FESTIVITÀ E PONTI

Riapre anche l’Anfiteatro Augusteo con un percorso visitabile durante i lavori

Nell’anno in cui Lucera celebra il prestigioso titolo di Capitale della Cultura della Puglia 2025, l’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale, garantendo l’apertura dei principali luoghi della cultura anche in occasione delle festività e dei ponti primaverili ed estivi.

“La cultura non si ferma e Lucera continua ad aprirsi e raccontarsi a cittadini e visitatori” – dichiara il Sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta – “Abbiamo voluto garantire, anche nei giorni di festa, l’accesso ai nostri luoghi identitari, per rendere sempre più viva l’esperienza della Capitale della Cultura della Puglia”.

Saranno regolarmente aperti al pubblico sia la Fortezza Svevo-Angioina che il Museo Civico di Archeologia Urbana “Giuseppe Fiorelli” con i seguenti orari: dal martedì alla domenica, ore 9-13 / 15-19, compresi i giorni festivi: 20-21-25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15-16 agosto.

Un’importante novità riguarda anche l’Anfiteatro Augusteo, attualmente interessato da un cantiere di riqualificazione e valorizzazione: grazie alla programmazione condivisa con la Soprintendenza e alle azioni del Comune, per i ponti e le festività è stata predisposta la riapertura parziale del sito, con un percorso fruibile in sicurezza nelle aree già riconsegnate alla piena disponibilità.

L’Anfiteatro sarà aperto nei seguenti giorni: 19-20-21-25-26-27 aprile, 1-2-3-4-31 maggio, 1-2 giugno 2025, con orario: 9-13 / 15-19.

“È un’opportunità unica per vivere la città anche nei fine settimana lunghi, scoprendo la sua storia millenaria tra archeologia, arte e architetture straordinarie” – sottolinea l’Assessora alla Cultura e al Turismo, Maria Angela Battista. “Siamo orgogliosi di poter riaprire, anche se parzialmente, l’Anfiteatro Augusteo in occasione delle festività” – aggiunge l’Assessora ai Lavori Pubblici, Daniela Pagliara – “Un risultato possibile grazie all’impegno degli uffici e delle imprese che stanno portando avanti i lavori: un primo passo concreto verso la restituzione completa del sito alla città”.