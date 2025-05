[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Torneo delle Chiavi di Lucera si apre con il Padel: grande cerimonia inaugurale al Padel Dream il 3 giugno

Martedì 3 giugno 2025, alle ore 19:00, il centro sportivo Padel Dream Lucera ospiterà l’evento inaugurale del Torneo delle Chiavi, segnando l’inizio ufficiale di una delle manifestazioni più sentite e identitarie della città di Lucera. Per la prima volta, un torneo sportivo moderno come il padel entra a far parte della storica kermesse cittadina, grazie a un progetto ambizioso che unisce tradizione, innovazione e partecipazione popolare.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Lucera e si svolge sotto l’egida del Comitato “Lucera Capitale della Cultura”, vedrà la presenza del Sindaco di Lucera, del Presidente del Comitato per la Capitale della Cultura, di tutti i 40 giocatori partecipanti e dei rappresentanti ufficiali delle Cinque Porte, che sfileranno in costume medievale per celebrare la fusione tra storia e contemporaneità.

Cinque squadre, ognuna rappresentante una delle storiche porte della città, si affronteranno in un torneo articolato e avvincente che culminerà nella finale del 6 agosto, contribuendo con i risultati al punteggio generale del Torneo delle Chiavi. Previsto anche un mini torneo femminile, a ulteriore testimonianza della volontà di coinvolgere l’intera comunità.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Alessandro Gisoldi, General Manager del Padel Dream – di ospitare l’apertura ufficiale di un evento che, per la prima volta, affianca uno sport in piena espansione come il padel a una manifestazione storica come il Torneo delle Chiavi. Questo riconoscimento è per noi motivo di grande soddisfazione e responsabilità. Sotto la guida delle cinque Porte, vogliamo offrire un grande spettacolo, coinvolgere la città e costruire ponti tra passato e futuro.”

L’evento del 3 giugno sarà a ingresso libero e rappresenterà non solo un momento sportivo, ma anche una cerimonia di forte valore simbolico per la comunità lucerina, che continua a dimostrare quanto cultura, sport e identità possano camminare insieme.