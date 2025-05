Spaccio del personale del 118 di Lucera, nota Asl

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggetto: precisazioni relative alla notizia, pubblicata sulla stampa di oggi, della eventuale presenza di droga nel Pronto Soccorso dell’ospedale Lastaria di Lucera

In riferimento alla notizia pubblicata oggi sulla stampa relativamente alla presunta presenza di droga nel Pronto Soccorso dell’ospedale Lastaria di Lucera, si precisa che, come emerge anche dal testo di alcuni articoli pubblicati, si tratta della postazione del 118 della Asl Foggia, ubicata in locali del Lastaria adiacenti al Pronto Soccorso, ma con personale del Servizio Territoriale del 118.