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Aggredisce gli agenti durante il controllo: arrestato dalla Polizia di Stato a Lucera.

Nella serata del 4 maggio scorso, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lucera ha tratto in arresto un uomo, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per ulteriori ipotesi di reato connesse a condotte di danneggiamento e oltraggio a pubblico.

L’intervento è scaturito a seguito di segnalazioni pervenute alla Sala Operativa relative a una condotta di guida estremamente pericolosa e a comportamenti idonei a generare allarme e preoccupazione per la pubblica incolumità. La pattuglia della Squadra Volante interveniva tempestivamente sul posto, avviando immediate ricerche del soggetto segnalato.

Poco dopo, l’uomo veniva rintracciato dagli operatori e sottoposto a controllo di polizia. Sin dalle prime fasi dell’intervento, lo stesso assumeva un atteggiamento fortemente aggressivo e non collaborativo, opponendo una violenta resistenza al controllo e aggredendo fisicamente il personale operante.

Nel corso delle fasi di contenimento, l’uomo colpiva gli agenti intervenuti, causando lesioni a due operatori di Polizia.

Solo dopo una complessa e concitata attività di immobilizzazione, resa necessaria dalla perdurante resistenza attiva, il soggetto veniva definitivamente bloccato e tratto in arresto.

Dagli accertamenti successivi emergeva a carico dello stesso un significativo quadro di precedenti di polizia e giudiziari, nonché pregresse segnalazioni all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Nella giornata successiva, all’esito del giudizio per direttissima celebrato innanzi al Tribunale di Foggia, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’indagato è stata applicata una misura cautelare personale, a conferma della gravità dei fatti contestati.

L’episodio si inserisce nel costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il controllo del territorio e la tutela della sicurezza pubblica, attraverso una presenza operativa continua e capillare.

L’attività del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lucera prosegue senza soluzione di continuità con il rafforzamento dell’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità, a conferma dei principi dell’“esserci sempre”, della prossimità al cittadino e della presenza costante dello Stato sul territorio.

Si evidenzia che il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari; a tal fine corre l’obbligo di evidenziare che, stante il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, la persona indagata non può essere considerate colpevole fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva di condanna.